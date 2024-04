El play-off haurà d'esperar per a l'AEM

L’AEM es va quedar ahir a les portes de celebrar la seua presència en el play-off d’ascens a falta de tres jornades, al caure en el duel directe a casa de l’Alhama, que es va emportar un gran botí en forma de triomf (1-0) aprofitant una de les seues poques arribades a l’àrea per sumar tres punts que li permeten arrabassar la cinquena plaça a l’AEM.

Així, per assegurar-se la promoció l’equip lleidatà necessitarà sumar un punt en les últimes jornades de Lliga, en les quals s’enfrontarà diumenge al ja descendit Athletic Club B, abans de tancar la Lliga regular contra el Logronyo, l’únic equip que el pot treure de la promoció, encara que per a això necessita sumar els sis punts en joc.De fet, l’equip riojà va empatar (0-0) davant de l’Alabès i va fer que la victòria que necessitava l’AEM a Alhama es reduís a un empat, que tampoc va arribar malgrat la insistència i el domini lleidatà després del descans.El conjunt de Rubén López afrontava un duel de dinàmiques contraposades, ja que, després d’encadenar cinc partits sense perdre, visitava un rival que en portava sis sense guanyar. I això es va notar, perquè l’equip murcià, malgrat ser local, no va voler assumir cap risc i va plantejar un matx de mínims, amb un joc molt directe, que l’AEM contrarestava de la mateixa forma, però amb la mateixa poca lucidesa en camp contrari. Tanmateix, abans d’arribar al primer quart d’hora, Palacios va tenir una ocasió molt clara per avançar les lleidatanes, al rematar des de la frontal de l’àrea petita una centrada enrere d’Evelyn al pal, en una jugada que va nàixer d’un servei de banda. El conjunt lleidatà no va poder aprofitar una ocasió clara i un nou servei lateral va ser el que el va condemnar. En el minut 33, el conjunt murcià va servir de banda, la pilota va arribar a Sara Medina, que va filtrar una bona pilota a Estefi, que va trencar Peñalver a l’àrea i va batre Laura Martí (1-0).Aquesta va ser la segona i última ocasió de l’Alhama, i el seu primer tret a porteria, perquè la seua primera ocasió va arribar en un córner tancat que Palacios va haver de treure sobre la línia de gol després que Alba Quitana pentinés el servei al primer pal cap a la seua pròpia porteria.Ja amb el marcador a favor, el conjunt murcià es va dedicar a no perdre el que tenia, encara que a la primera meitat aconseguia allunyar-se de la seua porteria amb pilotes llargues, que llançava fruit del poc encert lleidatà per establir-se en tres quarts de camp. Rubén López va fer dos canvis en el descans. Van entrar Noe Fernández al doble pivot i Lorena Reina com a central i, paradoxalment, van ajudar l’AEM en atac, donant millor sortida de pilota i fent-se fortes en les pilotes dividides.

Així, va començar l’assetjament a un Alhama que va patir per creuar el centre del camp. El conjunt lleidatà va dominar la pilota, de vegades va pecar de precipitació i, sobretot, va trobar a faltar moltes idees a prop de l’àrea rival, atacant amb més cor que cap. La primera a culminar una acció va ser Loba, que es va obrir pas a la frontal de l’àrea, però el seu control li va sortir massa llarg i la portera Laura Martínez va evitar la rematada. La situació va millorar amb l’entrada de Yamila en banda esquerra. La uruguaiana va aportar molta energia per aquesta banda i va vorejar l’empat, en una volea al sector esquerre de l’àrea que va sortir fregant el pal de la portera de l’Alhama. Alba Quintana també ho va provar i va marcar un gol ben anul·lat per fora de joc, però a mesura que avançaven els minuts el cansament va anar fent efecte i l’Alhama es va dedicar a perdre temps, per frenar el ritme d’un AEM que en el tram final va apretar, però no va rematar i va deixar escapar la seua primera pilota de partit.

"Ho acabarem aconseguint"

L’entrenador de l’AEM, Rubén López, va llançar un missatge optimista malgrat la derrota i es va mostrar convençut que “acabarem aconseguint el play-off”. “Diumenge a casa ha de ser el dia en què ho aconseguim, perquè jugar-te’l l’últim dia a Logronyo és complicat, però per sensacions i mentalitat veig l’equip amb molta ambició i no hem de renunciar a res”, va afegir el tècnic, trist perquè va considerar que el seu equip va fer “un bon partit en línies generals, sobretot a la segona meitat”.

El tècnic va apuntar que “a la primera meitat els detalls ens han matat perquè en un servei de banda mal defensat ens marquen i a la segona part ens hem atrevit una mica més però no ha pogut ser”.A més, va destacar que “crec que l’Alhama tenia por de no guanyar i ens ha concedit, gairebé no ens han tirat ni a porta, però ens ha faltat frescor al final”. “Al final les he felicitat, perquè estic molt orgullós de l’equip que entreno i espero que tornem aquí en el play-off, perquè estem preparades per jugar on sigui.”Per la seua part, Lorena Reina també es va mostrar optimista i va declarar que “això està fet perquè ho tanquem a casa. Ningú donava un duro per nosaltres i estem allà lluitant. Ens en anem amb sabor agredolç però toca seguir”. A més, Yamila Badell va assenyalar que “aquesta derrota no ens tirarà avall, continuem treballant de la mateixa manera i ens prepararà per al que ve”.