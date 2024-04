Tràmit negatiu

El Cadí va ser ahir un convidat de pedra a la festa del Jairis, que va aconseguir per primera vegada la classificació per als play-offs pel títol de la Lliga al superar amb comoditat les lleidatanes (78-65). L’equip de Fabián Téllez, amb la permanència a la butxaca des de l’anterior jornada, van estar irregulars en el tràmit i van pagar car un mal segon quart, que les locals van aprofitar per establir les bases del seu històric triomf.

El Sedis va tenir una bona posada en escena, amb un parcial de sortida de 0-5 i un joc sense complexos, movent bé la pilota. Anna Montañana, que va agafar el relleu d’Eric Surís al desembre, va parar el partit molt aviat, amb el 5-11 de Remenárová, amb tot just 4 minuts disputats. El Jairis no estava gens còmode i la sortida del Cadí el va sorprendre. L’equip de Téllez va assolir una màxima renda de 8 punts amb el 7-15 de Palma, però en aquell precís moment el guió va començar a canviar. Horvat va liderar la reacció local, que els va situar a només un punt (16-17) en un 2+1 de la croata. Remenárová, amb un triple frontal, va acabar amb les males sensacions abans del final del primer quart.Però un triple de Konig va obrir el segon acte i els col·legiats, especialment Mas, van donar una empenta a les locals. Dos faltes antiesportives gairebé consecutives que va assenyalar l’àrbitre català van ajudar que el Jairis capgirés el marcador. Va tornar a situar-se davant el Cadí amb el 25-26 de Soler, però va ser l’última vegada. Poc després, Fabián Téllez va demanar temps mort, ja que les locals amenaçaven de trencar el matx. Dos tirs lliures de Bishop van elevar la renda a 6 punts (34-28) i Soler se n’havia d’anar a la banqueta amb tres faltes, les mateixes que Rivers. El Cadí amb prou feines va tenir resposta, amb dos tirs lliures de Campisano, i el Jairis es va enlairar amb un enorme final del primer temps, arribant al descans 11 punts per sobre del rival (43-32). Des de l’última cistella de camp, les lleidatanes havien encaixat un 9-2 molt dolorós.Va semblar reaccionar el Cadí a l’entrada del tercer quart, amb el 45-38 de Palma que va culminar un parcial de 0-6, però sols va ser un miratge. Va tornar el bloqueig en atac i el Jairis no va desaprofitar l’ocasió per tornar a escapar-se. Es va col·locar 13 punts amb el 53-40 de Nelson i va començar el càstig des de la zona exterior. Bettencourt, en un parell de bones accions, va elevar la màxima renda fins als 16 punts (58-42), que es va mantenir fins a entrar en l’últim dels actes (62-46). Konig va establir una nova màxima diferència de 18 punts i una petita reacció del Cadí va obligar Montañana a demanar temps mort a 7:22 del final (65-53). Konig va liderar les murcianes des de tots els angles, ningú la va poder parar i a les murcianes els va costar molt poc tornar a col·locar-se 18 punts per sobre (74-56). Quedaven 4:57 per al final i Téllez va demanar un últim esforç. Remenárová, molt castigada pels àrbitres, va tornar a aparèixer, amb Soler, i semblava que el Cadí tenia intenció de plantar cara. A 1:29, les lleidatanes amenaçaven amb un ensurt (76-65). Tanmateix, amb un parell d’errors n’hi va haver prou perquè el Jairis pogués assegurar-se la victòria, que va segellar Molina amb una cistella de mitjana distància. La derrota va acabar amb una excel·lent dinàmica de les lleidatanes i va deixar el balanç final lluny del Palau en un trist 2-13, que ha costat a l’equip lleidatà no poder aspirar als play-offs. El Cadí tancarà la fase regular dissabte (19.00) a la seua pista davant del València, campió de Copa i aspirant al títol de Lliga. Serà el comiat per a diverses jugadores de l’actual plantilla.

Téllez: “Hem aconseguit que les jugadores no es deixessin anar”

Fabián Téllez, tècnic del Cadí, va assenyalar després de la derrota que “el que volíem, que les jugadores no desconnectessin, ho hem aconseguit. La sortida de les jugadores, posant-se al davant, és el que els havíem demanat”. L’entrenador va afegir que “hem introduït alternatives defensives, intentant atacar els seus punts febles. Hem estat dins del partit, però també hem volgut jugar amb la nostra banqueta, que aportés més. S’ha notat aquesta rotació, ja que elles s’hi jugaven moltíssim, estaven agressives, concentrades al cent per cent. Però el millor per a nosaltres ha estat aconseguir que no ens deixéssim anar, una cosa que ha reconegut el públic i també el cos tècnic rival al final del partit”.