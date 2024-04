Viñales regna i caiguda de Márquez quan anava líder

Maverick Viñales (Aprilia) es va adjudicar ahir una clara victòria al Gran Premi de les Amèriques de MotoGP, que es disputa al circuit COTA d’Austin, al davant de Pedro Acosta (KTM) i Enea Bastianini (Ducati). Per la seua part, Marc Márquez (Ducati) se’n va anar a terra quan liderava la prova i el seu germà Àlex (Ducati) va acabar la cita al quinzè lloc. Viñales es va convertir en el primer pilot de MotoGP a guanyar amb tres marques diferents, ja que abans que amb el fabricant de Noale ho va fer amb Suzuki i Yamaha.

El de Figueres, que no guanyava des del 2021 a Qatar, va arrasar amb tot quan es va posar líder. Abans, les primeres posicions van ballar durant moltes voltes, amb l’infortuni per a Marc Márquez, que va acabar a terra. El de Cervera va perdre el control de la moto al revolt 11, just quan havia pres el comandament de la carrera. Sens dubte, l’ex d’Honda va recordar vells temps en el circuit texà, ara amb una Ducati que sembla tenir cada vegada més dominada. Pedro Acosta va protagonitzar la millor sortida, però Jorge Martín (Ducati) no va tardar a treure el cap, després d’un toc amb Marc Márquez que bé va poder acabar la cursa dels dos. El líder del Mundial va prendre la davantera i va semblar ficar un bon matalàs amb la batalla entre Acosta, Márquez, Bastianini (Ducati) i Bagnaia (Ducati), però el traçat d’Austin no permetia ni una badada. Al darrere, la remuntada de Viñales era una realitat. Martín va perdre el seu matalàs de més d’un segon, Márquez se’n va anar a terra i el madrileny va començar a patir amb els pneumàtics. El de Ducati, després d’anar-se’n a terra en la Q2, va haver de dosificar, i es va veure superat per Bastianini, tercer. En la lluita per la carrera, Viñales no va tenir rival en Acosta, tot i que el murcià va fer història sent el pilot més jove a obtenir dos podis seguits en MotoGP. Una enorme carrera per deixar clar que el Mundial serà llarg.

Sergio García guanya en Moto2 i Moreira suma els primers punts

El valencià Sergio García (Boscoscuro) va aconseguir la primera victòria en la categoria de Moto2 i amb el pilot de Borriana van estar al podi el nord-americà Joe Roberts i el murcià Fermín Aldeguer (Boscoscuro). Roberts va serrar les dents a casa i va aconseguir caçar i superar Fermín Aldeguer a dos voltes del final, amb un desavantatge d’1.3 segons a l’inici de l’última volta respecte a Sergio García, encara que el valencià va aguantar el tipus per obtenir la primera victòria en la categoria. Per la seua banda, el brasiler Diogo Moreira, que resideix a Alcarràs, va sumar a Austin els primers 2 punts en la categoria després d’acabar en la catorzena posició. En un altre ordre, el colombià d’origen espanyol David Alonso (CFMoto) va sumar la segona victòria de la temporada en Moto3, al davant dels valencians Daniel Holgado (GasGas), que manté el liderat del Mundial, i Ángel Piqueras (Honda). Holgado segueix líder del Mundial encara que ara amb 2 punts d’avantatge sobre Alonso, mentre que Piqueras va aconseguir el seu primer podi.