El Barça busca cinc anys després les semifinals

El Barça té avui (21.00 hores/ Movistar Liga de Campeones) l’oportunitat de classificar-se per a unes semifinals de la Lliga de Campions cinc anys després i reconciliar-se amb una competició maleïda les últimes temporades davant d’un rival, el París Saint-Germain, que visita l’Estadi Olímpic Lluís Companys amb set de revenja després de la derrota en l’anada (2-3).

Ni el més optimista hauria pronosticat el passat 27 de gener, quan Xavi Hernández va anunciar la dimissió en diferit com a tècnic del Barcelona, que l’equip blaugrana estaria a disposició d’accedir al bombo dels quatre millors d’Europa. Des d’aleshores el Barça no coneix la derrota. Ha sumat deu victòries i tres empats, encara que l’aspecte més rellevant en els últims tretze encontres és que ha recuperat la solidesa defensiva que li va permetre guanyar la passada Lliga. Nou gols ha encaixat Marc-André ter Stegen des que Xavi va anunciar que deixava la banqueta a final de temporada.El tècnic blaugrana va dir que si el matx l’afronten com un equip, tindran “moltes opcions” de segellar el pas a les semifinals. Segons Xavi Hernández, hi haurà “moments difícils” en què els de Luis Enrique els faran “patir”, per la qual cosa “jugadors i afició” han de ser “un equip”. “Estic molt orgullós d’estar a quarts de final i tenir l’oportunitat de classificar-nos per a les semifinals. Estic excitat per al partit. Les victòries donen alleujament i les derrotes no et deixen respirar com a entrenador. Estic molt eufòric i il·lusionat de ser on som. Avançar a semifinals seria un gran èxit”, va concloure.

La comissió electoral també suspèn la seua proclamació per presumpte frau a l’obtenir avals

El Consell Superior d’Esports (CSD) va rebre ahir una resolució del Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) en la qual aquest òrgan comunica la seua decisió d’incoar expedient sancionador a tots els membres de la Comissió Gestora de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per una possible infracció molt greu.

La decisió del TAD, avançada per Iusport, és conseqüència de la denúncia presentada per Miguel Galán, president del Centre Nacional d’Entrenadors de Futbol, contra la Gestora i el seu president, Pedro Rocha, per extralimitar-se en les seues funcions i prendre decisions com la renovació del seleccionador masculí, Luis de la Fuente.D’altra banda, l’obertura de l’expedient per “infracció molt greu” permet al CSD suspendre cautelarment Pedro Rocha, proclamat de forma provisional únic candidat a la presidència de l’RFEF. El mateix dia de la seua proclamació, el 12 d’abril, la jutge que investiga possibles contractes irregulars de l’RFEF va canviar la condició del dirigent extremeny de testimoni a investigat. A més, un recurs de Miguel Galán assenyala que els avals presentats per Rocha no són vàlids perquè es van obtenir en un presumpte frau electoral, ja que ell havia impugnat les eleccions. Això va impedir que fos proclamat ahir president, com establia el calendari electoral, si no hi havia impugnacions.El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar estar en contacte amb la FIFA i que es troba estudiant l’informe del TAD.

Laporta va assistir a l’entrenament

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va visitar ahir l’últim entrenament del primer equip blaugrana abans del transcendental partit d’avui. Laporta va travessar el camp d’entrenament per abraçar el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, i saludar el cos tècnic. El Barça s’enfrontarà al PSG sense els sancionats Sergi Roberto i Andreas Christensen, ni els lesionats Pablo Páez Gavira Gavi i Alejandro Balde.

L’Atlètic defensa el seu 2-1 a Dortmund

L’Atlètic de Madrid intentarà fer valdre avui (21.00/ Movistar Liga de Campeones 2) el petit avantatge de l’anada (2-1) davant del Borussia Dortmund alemany per segellar la tornada a les semifinals, cosa que no fa des de fa set anys, quan el Madrid el va fer fora de la seua quarta final de Copa d’Europa. El tècnic Diego Simeone no podrà comptar amb el sancionat Samu Lino, a part del lesionat Memphis Depay.

El València s’imposa a l’Osasuna (0-1)

El València es va endur tres punts importantíssims de la visita a l’Osasuna a El Sadar (0-1) gràcies a un gol d’André Almeida a la primera meitat. En el minut 96, Ante Budimir va fallar un penal que hauria pogut donar l’empat a l’equip navarrès. A Segona divisió, l’Alcorcón es va imposar al cuer Vila-real B (1-0), un resultat que permet al quadre madrileny allunyar-se del descens i que enfonsa més el filial castellonenc.