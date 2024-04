La igualtat de la Lliga obliga l'ICG a una gesta històrica

La igualtat que impera a la LEB Or obligarà l’ICG Força Lleida a ampliar el seu rècord de victòries fins a una xifra estratosfèrica, si vol assegurar-se el factor pista en el play-off d’ascens a l’ACB. Després que diumenge passat, al derrotar per 91-77 l’Alacant, igualés el seu rècord històric de 22 victòries, amb una plaça a la lligueta assegurada, el repte és jugar-se a casa l’accés a la Final Four. “Si guanyem tres partits, dels quatre que falten, facin el que facin els altres equips, tindrem el factor pista a favor”, explicava ahir el president del club, Albert Aliaga.

L’ICG Força Lleida és quart, amb un balanç de 22-8, mentre que amb 21 victòries estan Estudiantes i Gipuzkoa. Amb els madrilenys els de Gerard Encuentra tenen l’average guanyat, però no amb els bascos. Fa dos temporades, guanyar 22 encontres va servir a l’equip per quedar tercer i tenir el factor pista a favor. La temporada passada, la mateixa xifra de victòries no va ser suficient i passarà el mateix en l’actual.“Estic molt content de com està creixent l’equip”, afegeix Aliaga. “Tots els jugadors han fet un pas endavant i podem dir que tenim un equip amb majúscules”, assenyala el president del club. Destaca també el suport de la grada. “És bestial veure com està la gent amb nosaltres. Diumenge hi havia 3.700 espectadors i estic segur que si haguéssim jugat en divendres, hauríem posat 5.000 persones al Barris Nord”, conclou.

Transformació social i esportiva del club

Albert Aliaga confessava ahir sentir-se molt satisfet pel que fa al recorregut del club des que va accedir a la presidència, el mes de juliol del 2002. “Ens vam comprometre a reformar el club social i esportivament i ho estem fent”, explicava. “Veure com està el Barris i com la gent tracta pel carrer jugadors i tècnics no té preu”, remarca.