El Lleida aixeca passions

La bona trajectòria del Lleida Esportiu, que pot culminar la temporada amb un ascens a la Primera RFEF, aixeca passions entre l’afició blava. Ahir es va posar a la venda la segona remesa de samarretes que commemoren l’ascens a Primera divisió el 1993 i les cues davant de la botiga de marxandatge del club van ser llarguíssimes, fins i tot hores abans que obrís portes. També es van esgotar ahir les 150 entrades disponibles per als aficionats del Lleida per assistir al partit de diumenge vinent a Cerdanyola.

Després que la setmana passada es posés a la venda una primera remesa d’aquesta samarreta històrica, esgotant-se ràpidament els 300 exemplars que el club va posar a disposició de l’afició, ahir es va posar a la venda una segona entrega de 300 samarretes més i, com explicava Marc Torres, adjunt a la presidència del club, és tal la demanda que se n’haurien venut més però “l’edició està limitada pel fabricant, Adidas. Intentarem tenir-ne més perquè la veritat és que ens ha sorprès la resposta que ha tingut l’afició. És un bon termòmetre de l’estat d’ànim”.Un altre termòmetre és la passió per acompanyar el Lleida en els desplaçaments. Diumenge passat, a Cerdanyola, només hi haurà 150 aficionats, malgrat que, com explica Jesús Luque, responsable de la penya Blues Nord, “hem tingut peticions de més de 400 i estic segur que podríem haver venut”. La venda ha estat limitada pel mateix Cerdanyola, segons afegia Luque. “Quan vam parlar amb ells ens van assegurar 200 entrades, però van guanyar diumenge al camp del Badalona Futur i han augmentat les seues possibilitats de salvació. També ens han dit que diumenge que ve no vendran entrades a taquilla als seguidors del Lleida. Ahir ens van trucar per dir-nos que només podíem disposar de 150”. D’altra banda, va afegir que “ja ens va passar al camp de l’Espanyol B, que només van posar entrades a la venda per als seus aficionats”. Blues Nord gestiona pel seu compte els desplaçaments “des de fa diversos anys”. En aquest sentit, Marc Torres va voler destacar que “estem al corrent d’aquesta situació i hem fet gestions davant del Cerdanyola per veure si és possible disposar de més localitats”.Així doncs, amb el play-off ja assegurat del tot, Luque està confiat a aconseguir l’ascens. “Fa tres setmanes no aspiràvem a ser líders i ara ho som. A més, hi ha enfrontaments directes que ens poden afavorir”, va explicar.

L’equip depèn de si mateix per aconseguir l’ascens directe

El Lleida Esportiu es troba en un escenari immillorable per aconseguir l’ascens directe a la Primera RFEF sense haver de jugar-se’l en el play-off. Depèn de si mateix per assolir-ho, arran de la victòria de diumenge sobre la Penya Independent per 3-1.Si guanya els tres encontres que queden, pujarà sense haver d’esperar els resultats dels rivals directes, després que el triomf de diumenge, unit a errors dels seus perseguidors, li va permetre recuperar el liderat del grup.Això sí, haurà de millorar les estadístiques fora de casa, ja que dels tres duels que queden, dos els jugarà lluny del Camp d’Esports. I és que mentre que el Lleida és un dels equips més sòlids a casa, amb dotze victòries, un empat i tres derrotes, flaqueja com a visitant, ja que només ha guanyat sis enfrontaments, amb dos empats i set derrotes. Només l’Europa s’equipara a les seues xifres com a local, malgrat que els de Gràcia encara són pitjors com a visitants.El Lleida visitarà diumenge vinent el Cerdanyola a les 17.00, mentre que el dia 28 rebrà l’Europa (quart a 3 punts), en l’últim partit a casa de la fase regular, que tancarà el 5 de maig visitant l’Hèrcules, segon a un punt. Aquests encontres es jugaran a les 12.00.