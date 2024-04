Estrada diu que Negreira el va amenaçar

Xavier Estrada Fernández va assegurar ahir que l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira “tenia tot el poder” dins d’aquest organisme, i va criticar que l’actual màxim responsable dels col·legiats “continuï reforçant el missatge que no pintava res”.

L’exàrbitre lleidatà va presentar La verdad sobre el caso Negreira. Mi lucha contra la corrupción arbitral, un llibre escrit en col·laboració amb el periodista Miguel Ángel Pérez i en què repassa la seua trajectòria en l’arbitratge i que naix de la seua “indignació” després d’esclatar el cas Negreira, que és investigat per la Fiscalia per suposats pagaments del Barcelona a Enríquez Negreira entre 1994 i 2018.“Enríquez Negreira tenia tot el poder” i va dir que el va amenaçar “per no formar part de la família” per voler tenir el seu propi equip d’assistents.