Nadal torna tres mesos i mig després amb victòria

Tres mesos i mig després del seu últim partit oficial, Rafael Nadal va tornar ahir a la competició en un dels seus tornejos fetitxe, el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó, i ho va fer a mig gas, tot i que amb una victòria plàcida (6-2 i 6-3) davant del jove italià Flavio Cobolli.

Va iniciar Nadal el duel amb cautela, sobretot amb el servei, el cop que no ha pogut executar al cent per cent durant les últimes setmanes a causa d’un problema abdominal. Però, a poc a poc, es va anar trobant millor en una pista en la qual se sent com en el jardí de casa seua. Cobolli, número 62 mundial, s’enfrontava per primera vegada al dotze vegades campió del torneig i la grandesa de l’escenari el va anar engolint a poc a poc fins a entregar el partit en una hora i 25 minuts.D’altra banda, l’esport lleidatà va ser present ahir en el torneig promocionant dos esdeveniments que tindran lloc a Lleida com són el WTA 125, el Torneig Internacional femení de tenis que se celebrarà del 29 d’abril al 5 de maig, i l’Estatal Base de gimnàstica artística que es farà al juny.