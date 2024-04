La Cursa de Balàfia continua a l'alça

detail.info.publicated X. P. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Cursa Popular de Balàfia viurà el 28 d’abril vinent la quaranta-dosena edició mantenint la participació dels últims anys, superant el mig miler d’atletes entre totes les proves. L’esdeveniment, el segon de caràcter popular més antic de Lleida al darrere de la Pujada a la Seu Vella, manté les dos distàncies atlètiques, de 5 i 10 quilòmetres, que seran puntuables com sempre per a la Lliga Ponent, així com la caminada i les curses infantils, tot un clàssic de l’esdeveniment. Actualment s’han superat les 250 inscripcions per a les dos curses i el centenar de caminants, mentre que la inscripció d’escolars ja voreja el centenar.

Enguany l’organització, compartida entre l’associació de veïns del barri i AXT Sport Events, obsequiarà els participants amb una samarreta innovadora de color bordeus, el color de la ciutat, i retrà homenatge a Bonaventura Baldomà, mort el 2004 i que va ser l’atleta lleidatà amb millor palmarès al segle XX, ja que va ser tres vegades campió d’Espanya de cros i en diverses ocasions dels 10.000, 5.000 i 3.000 metres.La prova tindrà la sortida i arribada davant el local social de Balàfia i recorrerà els principals carrers del barri, amb un circuit que els organitzadors consideren “el més ràpid” de totes les edicions.