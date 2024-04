El Lleida ofereix la renovació al defensa Neyder Lozano

El Lleida Esportiu ha ofert la renovació, per una temporada més, al defensa Neyder Lozano després de lesionar-se de gravetat diumenge passat durant el partit contra la Penya Independent. La temporada s’ha acabat per al colombià a causa que pateix la ruptura del lligament creuat anterior i del menisc extern. Una vegada practicades totes les proves mèdiques, haurà de passar pel quiròfan.

Es tracta d’un nou capítol amarg en el calvari de lesions greus que ha patit Neyder en els últims anys. Per això va escriure dimarts al seu compte d’Instagram: “Novament ens toca tenir una batalla difícil (...), i dic ens toca perquè és una batalla que novament em toca viure a mi, a la meua família i també a totes aquelles persones que m’estimen i que estaran amb mi lluitant per superar això i tornar més fort que mai.”Neyder Lozano, que al març va complir 30 anys, representa tot un exemple de superació. Va arribar lliure a l’estiu al Lleida després d’acabar la temporada passada al Talavera de la Reina, cuer del grup 1 de Primera RFEF i la primera meitat de la campanya havia militat al Lugo, de Segona divisió, on es va retrobar amb el futbol després de tres anys sense jugar per les lesions. El colombià, que va començar a llaurar-se un futur al San Sebastián de los Reyes, va passar al futbol professional amb l’Elx, amb el qual va ascendir a Segona el 2018. En el curs 2018-19, va disputar 29 partits amb els il·licitans i va fer el salt a Primera amb el Granada el 2019, però no va arribar a debutar amb els andalusos per una lesió de tíbia que el va obligar a passar pel quiròfan fins en quatre ocasions. La quarta intervenció va ser per intentar acabar amb una rara i poc habitual infecció que va aparèixer a la zona afectada.A Granada destaquen que, malgrat que les dos últimes campanyes no va arribar a tenir ni fitxa federativa, sempre va ser un membre més del vestidor nassarita, valorat i respectat tant pels seus companys com per Diego Martínez i Robert Moreno, els tècnics que va tenir l’equip en aquell temps. A Lleida també s’ha guanyat l’afecte de l’afició i del vestidor per la seua qualitat humana.