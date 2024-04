“No m'esperava estar en la lluita pel factor pista”

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra va assegurar ahir que haver arribat a les 22 victòries, el rècord històric del club, és una cosa que “impressiona”, mentre reconeix que abans de començar la Lliga no s’esperava estar lluitant a hores d’ara per aconseguir el factor pista a favor en el play-off. “És una dada que impressiona. Ja quan parlàvem d’aquestes 22 victòries era una xifra difícil de repetir però ho hem tornat a aconseguir, i encara ens queden quatre partits. Intentarem millorar-ho, no només per fer una mica més d’història dins de club, sinó perquè tenim l’objectiu d’aconseguir el factor pista a favor i veient els encreuaments dels rivals i els nostres està clar que fins a l’últim moment no es decidirà”, va indicar.

Estar lluitant per aquest objectiu a falta de quatre jornades per al final de la fase regular era una cosa amb què no comptava al principi de temporada. “No m’esperava tanta igualtat a la Lliga i si soc sincer tampoc esperava que nosaltres estiguéssim en aquesta lluita. Estem competint per coses divertides”, va assenyalar.Encuentra va reconèixer que la lluita per guanyar en cada partit suposa també un desgast afegit. “Per moments pot ser esgotador mentalment. El primer any vam assegurar la tercera posició amb 21 victòries i encara ens quedaven alguns partits per jugar. Ara amb 22 no tenim ni el factor pista assegurat. Tu guanyes molt, però els altres també, ningú afluixa, i ens estem exigint molt tots. L’objectiu ara és aconseguir assegurar el factor pista a favor i això passa per guanyar com a mínim tres partits dels quatre que ens queden, després ja veurem si algun rival falla o no, però aquesta temporada està sent molt exigent. El factor pista s’està venent molt car”, va indicar el tècnic, que no obstant va assegurar que “és un cansament bonic. Veus que vas guanyant i guanyant però no aconsegueixes assegurar res, però tampoc no ho veig malament perquè ens anirà bé que la Lliga ens exigeixi fins al final”.L’equip parteix avui a les 6 del matí en AVE cap a Madrid i des d’allà amb avió fins a Melilla, on jugarà divendres a les 20.00 hores.