Ronald Araujo respon a Gündogan: “Prefereixo guardar-me el que penso”

Ronald Araujo va preferir no contestar al seu company Ilkay Gündogan, després que aquest comentés que l’expulsió del central uruguaià va matar l’equip en la derrota contra el Paris Saint-Germain a la Champions, i va reconèixer estar “trist” per aquesta eliminació en els quarts de final però amb ganes de “revenja” a la Lliga contra el Reial Madrid, en el clàssic de diumenge.“Prefereixo guardar-me el que penso. Tinc codis i valors que cal respectar”, va assenyalar durant la presentació de la dinovena edició de Relatos Solidarios –de la qual és padrí–, sobre què opinava de la crítica de Gündogan a la seua expulsió (“en aquest tipus de jugades, has de tenir clar que arribaràs a la pilota. Si no, donar-li l’oportunitat al nostre porter. Tants minuts amb deu et mata”). A més va negar sentir-se “responsable” de la derrota i va considerar que l’expulsió era “una jugada de 50-50”.

D’altra banda, el Comitè d’Apel·lació de la UEFA va sancionar el Barcelona amb un total de 32.000 euros i un càstig, ajornat un any, de no poder comptar amb entrades de visitants en el seu pròxim partit europeu pel mal comportament, en part “racista”, de part de la seua afició a París, en el duel d’anada dels quarts de final.