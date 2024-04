A semis patint

El Vila-sana va haver de patir per ficar-se de nou en les semifinals de la Copa de la Reina, i per a això va necessitar una pròrroga després que el temps reglamentari acabés sense gols. I no va ser perquè no ho va intentar, però els pals (tres) i la gran actuació de la portera rival ho van retardar fins que un tir de Flor Felamini a 2:40 del final del temps extra va acabar classificant les lleidatanes, que demà s’enfrontaran per un lloc a la final amb el Telecable Gijón, que també va passar en la pròrroga (vegeu el desglossament).

El quadre gallec, amb la jugadora de Bell-lloc Mar Franci, va començar més incisiu i ja va gaudir d’un parell d’ocasions, sobre tot un tir de Muñoz després d’un error a la passada de Barcons que Coelho va desbaratar, igual que va fer poc després amb un tir escorat de la xilena Gaete. El Vila-sana es va anar traient a poc a poc la pressió de sobre i va controlar millor el joc, però sense crear gairebé perill, només tirs llunyans de Felamini i Gimena Gómez que van sortir molt desviats.Lluís Rodero, que no ho veia gens clar, va demanar temps mort transcorreguts només vuit minuts per reorganitzar l’equip, excessivament retardat, però la decoració no va canviar i el Corunya va seguir creant molt perill a la contra. En un dels contraatacs, Cristina Diz es va quedar sola davant de Coelho, que va tornar a ser providencial per evitar el primer gol corunyès. No va ser fins superat l’equador de la primera part que les lleidatanes van començar a jugar com saben. El llançament de Luchi Agudo des de gairebé mitja pista que es va estavellar al travesser va ser l’esperó que necessitava el Vila-sana per prendre el comandament del matx. Només quatre minuts després, una gran assistència de Felamini no la va poder resoldre Victòria Porta, el tir de la qual va ser repel·lituna altra vegada pel pal. El duel s’havia equilibrat, almenys en ocasions i joc, si bé les del Pla continuaven sense estar còmodes i deixaven molts espais enrere. En una altra contra, Bulló va fer lluir-se de nou Coelho, que era al nivell de fa un parell de setmanes contra el Gijón. El Vila-sana també va tenir les seues, com un tir de Planella després de recollir un rebuig de la portera que aquesta va desviar. En la represa la situació va canviar, almenys quant al joc, malgrat que no es va traduir al marcador. El Vila-sana va dominar per complet la segona meitat i durant molts minuts va tancar el rival a la seua àrea, però el gol no arribava. Gimena Gómez va estar a prop de sorprendre Ari Escalas amb un tir per sota de les cames al 31, com també va fer Felamini al 35 després d’una assistència d’Agudo, però la portera catalana del Corunya va aturar la bola a la mateixa línia de gol. Victòria Porta ho va tornar a intentar, així com Luchi Agudo amb una doble rematada sense fortuna. I quan no era Escalas era el pal el que negava el gol a les lleidatanes, com en un tir de Barcons qua faltaven vuit minuts. El partit, amb els nervis ja a flor de pell, es va encaminar a la pròrroga, la segona en aquesta Copa, i allà el Corunya gairebé marca als 30 segons, però el tir de Bulló el va repel·lir el travesser. En l’últim sospir de la primera part del temps extra Escalas va salvar el seu equip amb una triple parada, però a menys de tres minuts per al final no va veure el tir de Felamini, que va acabar donant la merescuda classificació al Vila-sana per a les semifinals.

El Telecable Gijón, vigent campió de la Copa de la Reina, va complir ahir amb el seu paper de favorit, tot i que va patir de valent per ficar-se en semifinals. Les asturianes van necessitar també la pròrroga per tombar el Manlleu, que va resistir amb el 0-0 inicial fins que faltava un minut per al final de la primera part del temps extra. Roces va sentenciar quan faltaven 15 segons. Avui es juguen les altres dos eliminatòries de quarts, Fraga-Voltregà i Palau-Mataró.

Rodero: “Hem guanyat la primera final, encara ens en queden dos més”

Lluís Rodero no podia ocultar la satisfacció per superar els quarts de final en un partit que va reconèixer que no van jugar bé. “Hem patit perquè no hem fet el nostre joc, sobretot perquè no ens han sortit les coses. La valoració que faig és que un dia en què no hem estat al nivell habitual hem estat capaços de guanyar els quarts de final, que en un torneig així sempre és el partit més complicat, ja que el rival té poc a perdre”, va assenyalar el tècnic, que va afegir: “Felicito les jugadores perquè té molt mèrit tirar endavant un partit així. Hem guanyat la primera final, encara ens en queden dos més.”Per la seua part, Flor Felamini es va mostrar contenta pel gol i la victòria, de la qual va dir “ens la mereixíem”, mentre va afegir: “Sabíem que jugàvem contra un rival fort, amb dos porteres que paren molt i jugadores de qualitat, però vam saber treballar el partit i per sort hem pogut passar”.