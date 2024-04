Viadero: "Serà complicat, però el Lleida està molt bé"

El Lleida Esportiu afronta les últimes tres jornades de Lliga regular "amb molta tranquil·litat i maduresa" després d’haver recuperat el lideratge diumenge passat. El tècnic blau, Ángel Viadero, ha assumit aquest migdia en roda de premsa que "segur que serà molt complicat, però veig que l’equip està molt bé i amb molta confiança".

El càntabre ha argumentat que el fet d’haver estat líders durant gran part de la temporada "ha servit com un gran aprenentatge" per afrontar la situació actual, ja que "hem après a viure amb molta calma les setmanes i hem estat els mateixos al novembre quan anàvem primers, que quan ens vam posar tercers que ara".

A més, ha demanat de no mirar més enllà del partit de diumenge (17.00) a Cerdanyola: "Com dic sempre, per a nosaltres l’únic partit al qual hem de fer-li atenció és aquest, i a més segur que serà un xoc complicadíssim, davant d’un rival que s’està jugant la permanència".

L’equip barceloní arriba al xoc després de batre el Badalona Futur (0-1) i fer-li perdre del lideratge, però encara es troba en zona de descens. Per això, Viadero ha recalcat la dificultat del rival, però ha assenyalat que "hem demostrat que som capaços de guanyar en aquest tipus de camps".

Malgrat destacar el bon moment anímic de l’equip, que, segons ell, no s’està traduint en nervis, sí que ha reconegut que la lesió de llarga durada de Neyder Lozano "ha afectat, perquè veure un company així és dur". Tot i així, ha deixat clar que "la millor manera d’honrar-lo és competir com hem fet fins ara".

"El que hem de fer és donar-li força i ànims perquè es recuperi, no tractar-lo amb condescendència", ha afegir Viadero sobre el colombià. A més de Lozano, les altres baixes per a diumenge Chuli i Sergio Montero, que compliran cicle d’amonestacions.