A buscar la primera final copera

El Vila-sana buscarà aquesta tarda (17.00) a Vilafranca del Penedès la seua primera presència en una final de la Copa del Reina –en cinc participacions– i ho farà davant d’un rival que coneix a la perfecció, el Telecable Gijón, que afrontarà la cita ferit després de caure eliminat de la Champions en mans de les del Pla d’Urgell. Serà el sisè enfrontament entre tots dos equips en el que va de temporada, amb un balanç de 3-2 per a les asturianes, que la campanya anterior van ser l’autèntica bèstia negra de les lleidatanes, a les quals van derrotar a la final de la Champions i també les van deixar fora de la final de la Lliga i de la Copa a semifinals, per la qual cosa avui serà una nova revenja.

Lluís Rodero va assegurar ahir que el seu equip és capaç de guanyar com ja ho va fer fa dos setmanes a Gijón per plantar-se a la seua segona Final Four europea consecutiva. “Elles segur que tindran pressió, però nosaltres també. Som un equip que volem títols i algun dia arribarà la nostra hora, per la qual cosa treballem perquè sigui aquest cap de setmana. Sabem de la dificultat que comporta, no ho podem amagar. El Gijón ha perdut un títol i nosaltres encara ho tenim obert, i segur que tindran moltes ganes de guanyar-nos, amb això també hem de jugar, però ja hem demostrat que les podem eliminar i ho podem tornar a fer”, va asseverar.El tècnic lleidatà assumeix que en un partit “pot passar qualsevol cosa. És l’actual campió d’Europa i del món, però nosaltres hem de mostrar el que som i espero jugar millor que amb el Corunya i que això ens serveixi per guanyar”, va assenyalar Rodero, que va afegir: “som una mica més a prop del somni”.Per la seua part, Victòria Porta, que dijous va rebre el premi de MVP dels dos últims mesos, va comentar que “els dos equips ens coneixem molt. Elles vindran ferides per l’eliminació europea i ens tindran moltes ganes, però aquesta excitació ens pot beneficiar. Ja vam donar un cop d’autoritat guanyant a Gijón i ho podem tornar a fer”, va avisar la golejadora lleidatana.

El Fraga es va classificar ahir per a les semifinals al derrotar 3-2 el Voltregà, després de remuntar un 1-2 a la segona part. Les fragatines es mesuraran avui (19.15) per un lloc a la final al Palau de Plegamans, que va superar per 5-2 el Mataró.

El Fem15 obre la Mini Copa amb golejada

El Fem15 del Vila-sana va tenir una estrena molt plàcida a la Mini Copa, que es disputa paral·lelament a la Copa de la Reina. L’equip d’Albert Arnau en va golejar 10-0 el Las Rozas madrileny i avui (10.30) es mesurarà en semis al Manlleu, que va superar 1-8 el Cerdanyola. L’equip el van formar les porteres Elia Rodríguez i Iris Martínez, i les jugadores de pista Ona Berent, Cristina Vila (1 gol), Antía González (3), Júlia Martorell (1), Elna Sánchez (3), Ares Molins (1), Ingrid Martín i Abril Homedes (1).