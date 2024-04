Empat del Borges que no li permet celebrar la salvació

L’ENoLI Borges Vall va deixar escapar ahir un avantatge de 3-1 davant de l’Irun i es va haver de conformar amb un empat (3-3), que no li permet ni assegurar encara la salvació ni assaltar els llocs de play-off, que segueixen un punt per sobre dels de les Garrigues.

El conjunt lleidatà, ahir representat per Marc Duran, Joan Masip i Norbert Tauler, rebia un Irun que arribava al partit cinquè i en play-off, només un punt al davant del Borges, que arribava al partit setè, però amb només tres punts de marge sobre el descens. Després de l’empat, l’equip garriguenc cau al vuitè lloc, i manté la renda de tres punts respecte a la zona de descens –a falta de quatre per jugar–, que ara marca el San Sebastián de los Reyes, amb un partit menys, empatat amb l’Alzira, que el supera després d’empatar ahir contra l’Alacant (3-3).El primer punt va caure del bàndol local, després que Marc Duran superés per un ajustat 3-2 el visitant Petyo Krastev. El lleidatà va perdre el primer joc (11-13), però va agafar avantatge després de guanyar els dos següents (16-14 i 11-9). Tanmateix, Krastev va empatar a dos (10-12), però Duran es va emportar el duel en el cinquè joc (11-6).Joan Masip va doblar l’avantatge per al Borges després d’imposar-se en el segon duel davant de Gastón Alto per 3-1 malgrat començar al darrere al marcador (10-12, 11-9, 13-11 i 11-4).El primer punt de l’Irun el va sumar Jon Ander Guerricabeitia, que va superar per 1-3 Norbert Tauler. El local va guanyar el primer joc (11-4), però Guerricabeitia va sumar els tres punts següents (7-11, 10-12 i 8-11) per posar el 2-1.En el quart partit, Duran va sumar el segon punt del seu compte particular després de vèncer Gastón Alto també per 3-1 i també malgrat caure en el primer joc (8-11, 11-6, 11-6 i 13-11). Tanmateix, el conjunt de les Garrigues no va poder sumar cap punt més en els dos partits finals i es va haver de conformar amb l’empat.Krastev va superar Tauler per 1-3 en el cinquè xoc (4-11, 11-5, 7-11 i 4-11) per establir el 2-3 i Guerricabeitia va posar el definitiu 3-3 en el global del partit després de vèncer per un idèntic 1-3 Joan Masip (11-8, 7-11, 5-11 i 7-11).