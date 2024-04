L'Atlètic Lleida no s’oposa a que es mantingui el nom de Lleida Esportiu. Segons fonts consultades de l’Atlètic Lleida es tracta d’un tema administratiu que automàticament segueix el seu curs, després de la impugnació presentada per un advocat de marques per similitud de noms amb l’entitat Club Esportiu Agrupació Esportiva Lleida de Futbol, embrió de l’Atlètic Lleida.

Tanmateix, a l’estiu passat, en una reunió entre representants dels dos clubs, els de l’Atlètic Lleida es van comprometre davant Luis Pereira i Marc Torres, i així van quedar ambdues parts, a no exercir cap acció en cas que el Lleida Esportiu recorregués la impugnació. Aquest club ha decidit ara passar a anomenar-se Lleida Club de Futbol. Informació ampliada demà a SEGRE