Recorrent el Geoparc

La quarta edició de l’Ultra Pallars 360, la proposta de curses de muntanya sorgida el 2021 que pretén impulsar el ric entorn natural del Pallars Jussà, ja que recorre el Geoparc Orígens que forma part de la xarxa mundial de geoparcs de la UNESCO, comptarà avui amb més de 500 participants, la xifra que l’organització va posar com a límit i a la qual es va arribar fa més d’una setmana.

La cursa consta de quatre modalitats i cada una surt d’una població diferent de la comarca. Així, la prova reina, l’Ultra Pallars 360, és de 91 quilòmetres i 4.200 metres de desnivell positiu, i recorre l’entorn del pantà de Sant Antoni amb sortida i arribada a Tremp.Entre els corredors més rellevants destaquen Joan Falcó, Clemente Roda, Marc Solé, Marco Soler, Joel Jaile, David Preñanosa o l’andorrà Lluís Sanvicente; mentre que Mònica Guilera, guanyadora el 2022 i el 2023, buscarà el seu triplet particular davant de Belén Simarro, Isabel Pelegrina i Núria Monmany.La Marató Trail, de 41 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell positiu, surt de la Pobla de Segur i arriba a Tremp passant per llocs com Toralla, Santa Engràcia, Gurp o Talarn. L’actual guanyador de l’última edició, Sergi Vázquez, defensarà el seu tron davant d’Oriol Lario, Fedot Sadovici, David Carrasco o Gregory Dupont. Per a la victòria femenina lluitaran noms com Maria Santamaría i Paula López.D’altra banda, la Geotrail parteix des de Salàs de Pallars i recorre 28 quilòmetres amb meta a la capital del Pallars Jussà. Finalment, l’Entrapussada, de 15 quilòmetres, surt de Talarn i també acaba a Tremp.L’organització de la cursa va a càrrec de l’associació Roca Roia. La prova compta amb un ampli suport de la població local i hi haurà setanta voluntaris, a més de la col·laboració de la Unió Ciclista de Tremp. Aquest esdeveniment té un caràcter solidari i part de la recaptació de les inscripcions anirà destinada a entitats que treballen amb persones discapacitades i d’inclusió social.