El Barça haurà de remuntar a Londres

El Barça va perdre ahir per 0-1 amb el Chelsea en l’anada de semifinals de Lliga de Campions i va concedir la primera derrota de la temporada en el seu segon partit a l’Olímpic Lluís Companys d’aquest curs, que l’obligarà a remuntar a la tornada a Londres si vol accedir a la seua cinquena final europea. El Barça va mostrar una de les pitjors imatges de la temporada, en un partit que va decantar just abans del descans la capitana Cuthbert per al Chelsea i va obligar a remar a contracorrent sense èxit les blaugranes. Amb Aitana Bonmatí com a directora d’orquestra, el Barça es va instal·lar aviat en camp contrari i va començar a dominar, tot i que sense profunditat ni arribades, especialment en el primer temps. Fins a l’equador de la primera meitat, moment en què el quadre blue va començar a recompondre’s amb èxit del monopoli blaugrana, les blaugranes van controlar la situació sense aclaparaments. Tanmateix, la defensa londinenca va mantenir l’empat a zero i va permetre que l’equip anglès creixés abans del descans. Tant va ser així que les d’Emma Hayes van ser les encarregades d’obrir el marcador.

Nüsken va ballar davant de tres defenses blaugrana per assistir a la centrecampista Cuthbert, que va estrenar el marcador al minut 40 amb un xut potent impossible per a Cata Coll (0-1).Després del descans, el Barça es va trobar amb un Chelsea revestit d’autoestima, que li va disputar tots els duels amb intensitat i va arribar a posar-lo contra les cordes. No obstant, el Barcelona va veure l’oportunitat d’igualar el marcador amb un penal assenyalat inicialment per mans de Buchanan, però la col·legiada el va invalidar per fora de joc de Paralluelo després de consultar amb el VAR. Les de Giráldez ho van intentar davant d’un Chelsea que va jugar amb el temps davant la frustració culer, i malgrat els esforços de les blaugranes, les de Hayes es van emportar l’anhelat premi contra un Barça frustrat al qual mai no havien guanyat. Tant va ser així, que les dos úniques ocasions clares van arribar en l’afegit, en un intent de volea de Paralluelo i una rematada a boca de canó de Putellas en l’última jugada del partit que es va perdre a prop del pal.