Comiat amb una derrota

El Cadí va tancar la temporada caient ahir contra el València (60-74) en un partit intranscendent, ja que les lleidatanes ja tenien la permanència a la Lliga Femenina assegurada. El conjunt lleidatà va acabar la fase regular a l’onzena posició, el seu pitjor registre des del 2011, i a tres victòries del play-off pel títol, pel que cosa mai no va estar en condicions de lluitar. En un duel que va tenir gust de comiat de diverses jugadores, el rival es va mostrar superior, especialment en la primera meitat i en la segona les de l’Alt Urgell no van aconseguir recuperar terreny. Un parcial de 0-16 després del 5-0 inicial va posar el València al capdavant, assolint una màxima renda de 12 punts en el primer quart, després d’un triple de Casas (10-22). En el segon acte va continuar el clar domini de les visitants, que van arribar a col·locar-se 19 punts per sobre del Cadí (21-40), després d’un altre triple de Hempe. Amb aquest desavantatge van afrontar les lleidatanes la segona meitat, en què van millorar en defensa. De fet, van ser capaces d’emportar-se el tercer quart, que va tancar amb dos triples de Brown i Campisano (45-58). En l’últim quart, el conjunt de Fabián Téllez va ser a prop de sorprendre, ja que es va situar a només 6 punts (54-60). El València va portar a col·lació la seua qualitat, amb jugadores d’una altra galàxia, i no va deixar que les lleidatanes acabessin tenint opcions reals de victòria. Finalment, el Cadí va encaixar la divuitena derrota de la temporada, la cinquena al Palau, i tanca una temporada plena de contratemps a la plantilla.

IDK Euskotren i Ferrol disputaran els play-offs

L’IDK Euskotren, que va superar l’Ensino, i el Ferrol, que es va imposar a l’Estudiantes, van aconseguir les dos últimes places per disputar els play-offs pel títol de la Lliga Femenina. Per la seua part, el Celta va aconseguir l’última plaça de permanència, al guanyar el descendit Bembibre i que el Gran Canària perdés a Girona. Les canàries van acabar sent l’equip descendit.