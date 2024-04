Formant atletes

Prop de 600 escolars d’entre 3 i 12 anys van participar ahir en les Curses Infantils dels Bombers a les pistes municipals d’atletisme de les Basses, una jornada amb un marcat caràcter inclusiu i solidari. La jornada atlètica i lúdica va comptar amb set distàncies no competitives (1.000, 700, 500, 300, 200, 140 i 80 metres), que van ser adaptades segons l’edat dels participants i inclusives com en l’edició de l’any passat. D’aquesta forma, les proves van ser mixtes i van comptar amb nens i nenes amb discapacitat o diversitat funcional, fomentant la interacció entre ells.

En aquesta edició del 2024, un euro dels 8 de cada inscripció es destinarà al finançament d’una banyera d’hidroteràpia adaptada a persones amb poca mobilitat, a través de la Fundació Aremi. En aquest sentit, també es pot col·laborar a través del web. Tots els nens i nenes que van participar en les proves atlètiques van rebre com a obsequis una samarreta, una bossa del corredor, fruita aportada per Plusfresc i una entrada gratuïta per al parc infantil del Marraquet Bomber, on podran disfrutar de jocs d’animació i activitats lúdiques. Fernando Torres, membre de l’Agrupació Cultural i Recreativa Bombers de Lleida, entitat organitzadora de les curses, va assenyalar que “vam tenir clar que volíem fomentar l’esport, la inclusió i la solidaritat entre els nens. Per això no són proves competitives i, a més, hem habilitat una àrea de jocs al costat de les pistes perquè la jornada sigui purament lúdica”. D’aquesta manera, la matinal a les Basses es va convertir en una festa per als atletes del futur en la qual es va fomentar els seus valors.