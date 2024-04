El Lleida Esportiu perd el liderat (0-0)

detail.info.publicated Josep Riba Cerdanyola detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Esportiu ha empatat aquest diumenge (0-0) en la seva visita al sempre complicat camp del Cerdanyola i ha perdut el liderat del grup, que ara encapçala l'Hèrcules, que ha golejat aquest matí al Penya Deportiva (5-1). Els de Viadero no s'han acabat de sentir del tot còmodes, han tingut poca lluïdesa en atac i no han pogut anotar el gol que els hagués permès continuar sent líders.

La primera part ha sigut tranquil·la, amb els dos equips amb poques ocasions i aclimatant-se al partit i a les condicions del petit camp del Cerdanyola. Al minut 23 ha arribat la primera ocasió de perill del Lleida Esportiu amb un xut a porteria de Mateo des de fora l'àrea que ha aturat el porter local.

El Cerdanyola també ho ha provat amb un xut de falta directa de Max Marcet que portava molt perill, però la barrera ha refusat, i amb un remat de cap de Carlos Martínez just abans d'arribar al descans que ha sortit per ben poc.

A la segona part, les ocasions han seguit amb comptagotes, tot i que el Cerdanyola ha tingut més el domini del joc. La millor ocasió dels lleidatans a la segona part ha sigut una doble ocasió de Ton Ripoll i Mateo just abans del xiulet final, però la pilota no ha entrat i el Lleida Esportiu ha acabat traient un punt de les Fontetes.

Ara, el Lleida Esportiu espera la visita diumenge que ve (12.00) la visita de l'Europa, un altre dels candidats a l'ascens en el penúltim partit de la temporada. L'últim partit, el 5 de maig, el Lleida el jugarà contra l'Hèrcules, l'actual líder, a Alacant, en un partit que podria arribar a decidir quin equip puja finalment directament com a primer de grup.