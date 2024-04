Verstappen s'emporta l'esprint i la pole a la Xina, amb Alonso tercer a la graella

El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va ser el gran dominador de la jornada d’ahir en el Gran Premi de la Xina, ja que es va emportar amb autoritat tant l’esprint matutí com la pole posterior de cara a la cursa d’avui. El vigent campió del món va sumar la seua sisena pole consecutiva, amb un crono de 1:33.660, davant del seu company d’equip Sergio Checo Pérez, que va ser segon. La tercera posició va ser per a Fernando Alonso (Aston Martin), que va acabar la jornada amb un molt bon sabor de boca després de la decepció de l’esprint, on es va veure obligat a abandonar arran d’un toc durant una lluita amb Carlos Sainz (Ferrari), que li va provocar a més una sanció de 10 segons i tres punts de superllicència.

Sainz va confirmar la seua mala jornada, que va començar amb el toc amb Alonso i la posterior cinquena plaça al matí, en una sessió que va acabar amb Hamilton (Mercedes) segon i Pérez tercer. A la tarda, el madrileny va tenir un accident a la Q2 provocant la bandera roja, que li va permetre tornar a sortir a pista i accedir a la Q3, en la qual es va qualificar setè.