Xavi s'aferra al clàssic per optar encara a la Lliga

El Barcelona visita avui el Madrid en un nou clàssic, el primer de la temporada al Bernabéu (21.00), al qual els dos equips arriben amb diferents estats d’ànim, després que el Barça quedés cruelment eliminat de la Champions dimarts, mentre que el Madrid es va classificar per a les semifinals dimecres, després d’eliminar el Manchester City per penals. El Barcelona està obligat a guanyar per mantenir opcions a un títol que serà blanc en cas de derrota atesos els 8 punts de diferència que hi ha entre els dos equips.

Xavi Hernández va assegurar ahir que el d’avui és “el partit més important de la temporada”, ja que una victòria els permetria “enganxar-se” a la Lliga, i va explicar que el fet que el conjunt blanc hagi eliminat dos vegades en els últims anys “el millor equip del món”, el Manchester City, “no és casualitat ni sort”. “Tenim l’oportunitat d’enganxar-nos a LaLiga, de posar la diferència a cinc punts. Crec que ara mateix passa a ser el partit més important de la temporada. Ens trobarem un Madrid fort, que ja ho és per si mateix, però sobretot després d’eliminar al que considerem el millor equip del món, que és el City, tindrà l’eufòria pels núvols”, va assenyalar.

“Per a nosaltres és el partit més important de la temporada. Cal guanyar per ficar pressió al líder, el Reial Madrid, i en cas de guanyar estaríem a cinc punts. Intentarem competir i intentar guanyar al Bernabéu, aquest és el nostre objectiu”, va afirmar davant d’un rival del qual va dir que és “molt fort físicament i anímicament”.

El Girona va segellar ahir la classificació europea amb un triomf contra el Cadis a Montilivi per 4-1 que serveix per fer un nou pas cap a l’objectiu i el somni de la Lliga de Campions, ja que amb 18 punts encara en joc en té 10 més que el cinquè classificat, l’Athletic Club, que la jornada que ve visitarà l’Atlètic de Madrid.

L’equip de Míchel Sánchez, invicte a Montilivi des del setembre, va aconseguir la quarta victòria consecutiva davant de la seua afició, rendida als seus futbolistes, amb dos preciosos gols d’Èric García i Iván Martín en la primera meitat i gols en la segona meitat d’Artem Dovbyk, màxim golejador de la Lliga amb 18 gols, i Portu.El quadre de Mauro Pellegrino només va poder maquillar el resultat amb el 3-1, obra de Gonzalo Escalante, i tancarà la trenta-dosena jornada a sis punts de la salvació, castigat per la victòria del Celta, el primer equip fora de la zona de descens, ahir davant del Las Palmas per un idèntic 4-1.

El Bayern de Múnic, interessat en De Jong

El Bayern de Múnic estaria interessat en el fitxatge de Frenkie de Jong aquest pròxim estiu, segons va informar ahir el rotatiu barceloní Sport. El club alemany, després de quedar-se sense una Lliga que ha guanyat els onze anys anteriors, vol reforçar-se i el neerlandès està entre els seus objectius. També ho pretén el PSG francès, però en el seu cas depèn del fair play financer de l’entitat.

Ancelotti veu preparat “el pastís” del títol

Carlo Ancelotti va dir que malgrat l’eliminació europea del Barcelona, el d’avui serà “el clàssic de sempre”, un partit important perquè “el pastís” del títol de la Lliga “està preparat” i només han “de posar la cirereta”, i va afegir que no ha trobat “cap aficionat trist” per com van jugar el partit de tornada de quarts de la Lliga de Campions davant del Manchester City.

Cancelo denuncia amenaces a les xarxes

El blaugrana Joao Cancelo ha denunciat, en una entrevista a la cadena ESPN, amenaces contra la seua família des de l’eliminació pel PSG, en un partit en el qual ell va cometre un penal. “Hi ha comentaris a Instagram que desitgen la mort de la meua filla que ha de nàixer. Ofenen la meua dona.. Avui el món és cruel i cal saber viure’l. Jo el sé viure, però no sé què dir”, va explicar.