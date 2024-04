Adeu a la Lliga amb polèmica

El Barcelona es va acomiadar ahir definitivament de la Lliga al perdre per 3-2 davant del Reial Madrid, que queda ara amb 11 punts d’avantatge sobre l’equip blaugrana. El Barça, que es va avançar dos vegades, es va veure perjudicat una vegada més per un arbitratge escandalós. Amb 0-1 al marcador, va concedir un penal inexistent que Vinícius va transformar en l’1-1. Va anul·lar un gol a Lamine Yamal la rematada del qual va recollir Lunin de dins de la porteria, però LaLiga no té la tecnologia necessària per determinar si la pilota ha entrat o no. I també amb 1-1, no va assenyalar un clar penal sobre Fermín, a més d’aplicar un criteri en les faltes majoritàriament favorable al Reial Madrid, que va acabar emportant-se el partit fidel al seu estil, amb un gol en el temps afegit.

Dos imprecisions de Lunin i Vinícius al seu camp van propiciar els dos primers ensurts. Precisament, una passada enrere a ningú del brasiler va forçar una acció defensiva de Kroos que va ser córner, en el qual Christensen va rematar davant de la mala sortida de l’ucraïnès per marcar el 0-1 (6’).Va intentar reaccionar el Madrid avançant les línies, i la primera ocasió la va tenir Vinícius, que va rematar alt una passada de Modric, contra un Barça en què Lamine Yamal era un perill constant. La falta d’encert local la va corregir l’àrbitre. Lucas Vázquez va entrar a l’àrea i va topar amb Cancelo. El col·legiat no va dubtar. Penal que Vinícius va transformar en l’1-1 (18’).El Barça d’ahir, sòlid i sense perdre mai la cara al partit, no es va fer enrere. Va ser en un altre córner, la tortura dels locals, quan el Barça va poder posar-se de nou al davant amb un cop de taló d’un actiu i perillós Lamine Yamal al primer pal que va treure, amb suspens des del VAR, Lunin, de darrere de la línia de gol, però la decisió arbitral va afavorir de nou el Madrid.El jove extrem era un malson per a Camavinga, incapaç d’aguantar-lo en velocitat. Els de Xavi tenien més possessió, però no van encertar a porta. Els primers 45 minuts es van acomiadar amb la pitjor notícia blaugrana, ja que De Jong va haver de retirar-se en llitera després d’una pilota dividida a la qual va anar amb més contundència Valverde. Lamine Yamal ho va seguir intentant a la tornada dels vestidors. Hauria pogut tornar a marcar el Barcelona, però l’àrbitre no va veure penal en una clara demolició dins de l’àrea a Fermín (58’). Xavi va intentar agitar el partit fent entrar Ferran Torres i Joao Félix. I va ser el tauró qui va gaudir d’una gran ocasió a l’entrar a l’àrea després d’una gran galopada que no va culminar en una contra. El Barcelona estava millor i va ser en una jugada que semblava aïllada quan Lamine Yamal va servir una bona pilota amb rosca que va treure estirant-se Lunin, i el rebuig va arribar a Fermín, que no va fallar i va col·locar l’1-2 (69’) silenciant el Bernabéu. El Barça, si guanyava, es posava a cinc punts. Però no va guanyar. Lucas Vázquez va aprofitar un error de Cancelo per marcar a pler el 2-2 (73’) i en l’afegit, Bellingham marcava el 3-2 que posa el títol amb safata al seu equip.

“La meua sensació és d’injustícia màxima”, diu Xavi de l’arbitratge

Xavi es va mostrar molt crític amb l’arbitratge després del partit. “El matx no ha estat just. No puc enganyar ningú i menys l’afició. Ho ha vist tothom. L’àrbitre ha condicionat. Vaig dir en la prèvia que tant de bo passés desapercebut i encertés. Cap de les dos. És una llàstima”, va afirmar, afegint que “si guanya la Lliga cal felicitar el Reial Madrid. Ha fet una Lliga extraordinària. Han sentenciat gairebé la Lliga però la meua sensació és d’injustícia màxima”.Va criticar que LaLiga no tingui la tecnologia necessària per determinar si la pilota ha entrat o no, com en el gol fantasma de Lamine Yamal. “No hem de callar, és una vergonya. Si volem ser la millor Lliga del món cal avançar”, va apuntar.“Crec que tothom ha vist el que ha passat. Hem estat millor que el Reial Madrid. Hem d’estar orgullosos de com hem jugat malgrat que el gol final és un error nostre perquè hauríem d’haver parat la transició”.

Mor el director de competició de LaLiga

L’exfutbolista i actual director de competicions de LaLiga, Luis Gil, va morir ahir als 48 anys, segons va informar la patronal del futbol en un comunicat. Luis Gil va ser futbolista professional, del 1996 al 2010, al Mallorca, Logronyo, Nàstic, Múrcia, Sevilla, Poli Ejido, Elx, Tenerife, Alacant CF i Alcoià. El valencià va ser membre de la Junta d’AFE i gerent d’aquest organisme.

El Getafe denuncia insults a Greenwood

El tècnic del Getafe, José Bordalás, va demanar ahir “mesures” contra els càntics ofensius a jugadors. En el Getafe-Reial Societat (1-1), aficionats donostiarres van cridar “violador” al jugador local Mason Greenwood, que va ser acusat d’intent de violació a la parella, tot i que va quedar lliure sense càrrecs i sense arribar a judici. No obstant, el Manchester United va prescindir del jugador.

L’Atlètic cau a Vitòria i empat en l’Espanyol-Andorra

El Deportivo Alabès va aprofitar ahir la ressaca europea que li va produir a l’Atlètic de Madrid l’eliminació de la Lliga de Campions i el va superar per 2-0 en un gran partit defensiu, en què amb prou feines va donar opcions als madrilenys. L’Almeria va perdre 1-2 davant del Vila-real i, a Segona, l’Espanyol no va passar de l’empat, 1-1, contra l’Andorra i és ara quart a la classificació.