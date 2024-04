Europa, l'últim rival de la lliga regular al Camp d'Esports: horaris, dades i trajectòria

El proper diumenge 28 d'abril el Camp d'Esports de Lleida viurà el darrer partit d'aquesta temporada. Al menys de la temporada regular, a l'espera del que passi en la darrera i última jornada de lliga.

Serà el diumenge 28 d'abril, en horari unificat de les 12 del migdia, en un Camp d'Esports que podria presentar una de les millors entrades del que portem de curs. No en va l'equip s'hi juga gran part de les aspiracions de la temporada, que és la possibilitat de l'ascens directe a 1a RFEF, que es resoldrà en tota probabilitat en el darrer partit de lliga, que podria ser una autèntica final entre l'Hèrcules i el Lleida, o el que és el mateix, duel entre els actuals primer i segon de la categoria per la plaça d'ascens directe.

Però la situació de com s'arribarà a l'última jornada és fer ficció i parlar de casos hipotètics d'una lliga que ha tingut un tram final d'infart, on fins fa unes poques setmanes semblava que l'Hèrcules es despenjava (i avui és líder), on el Badalona Futur semblava que pujaria directament (i porta quatre derrotes consecutives), i on el Lleida, que tenia l'average perdut amb absolutament tothom, avui depèn d'ell mateix per pujar directament.

Pas a pas. Queden dos partits. El primer aquest diumenge 28 a casa contra l'Europa, el CE Europa, tercer de la classificació, a un punt del Lleida, amb 57. I que a la primera volta va saber clavar-li als nostres blaus un contundent 3-0.

Un Europa que ha quallat una temporada excel·lent, just la primera després de l'ascens des de Tercera Federació (juntament amb el Sant Andreu). Porta guanyats 8 dels últims 15 punts, i ve d'aconseguir una victòria de prestigi contra el Badalona Futur (2-1). Hi haurà l'al·licient de veure jugar el porter Pau Torres, un jugador històric del Lleida, que avui ho fa amb l'Europa, cedit per l'Atlètic Lleida, i que fa uns dies va protagonitzar una situació rocambolesca al no poder jugar contra el Badalona per la clàusula de la por. Per posar-hi pretext, el Badalona és l'equip pretès per un equip d'empresaris de Lleida vinculats a l'Atlètic Lleida.

Serà el primer partit al Camp d'Esports després de que el Lleida Esportiu hagi decidit dir-se, a partir d'ara, Lleida CF. Després de totes les polèmiques amb el Badalona, l'Atlètic, i després de la marxa, fa unes setmanes, de Vicente Javaloyes, el fins fa poc director general de l'entitat. Un clima enrarit en un moment clau.