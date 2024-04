El Lleida, llastat pels duels directes

Javi Robles es lamenta al perdre diumenge contra el Sant Andreu. - JORDI ECHEVARRIA Javi Robles es lamenta al perdre diumenge contra el Sant Andreu. - JORDI ECHEVARRIA Javi Robles es lamenta al perdre diumenge contra el Sant Andreu. - JORDI ECHEVARRIA Javi Robles es lamenta al perdre diumenge contra el Sant Andreu. - JORDI ECHEVARRIA Javi Robles es lamenta al perdre diumenge contra el Sant Andreu. - JORDI ECHEVARRIA Javi Robles es lamenta al perdre diumenge contra el Sant Andreu. - JORDI ECHEVARRIA

El Lleida Esportiu va tornar a topar diumenge, amb la derrota davant del Sant Andreu (0-1), contra el seu principal escull aquesta temporada, els duels directes davant dels equips que lluiten pel play-off, la qual cosa està llastant l’equip lleidatà en la lluita per la primera plaça, que dona l’ascens directe, i les quatre places de play-off.

En els sis partits davant de Badalona Futur, Sant Andreu, Europa i Hèrcules, el Lleida ha sumat només dos punts de 18 en joc –cap a casa– i encara ha d’enfrontar-se als dos últims, ara mateix empatats a un punt darrere dels blaus, que són tercers, en les dos últimes jornades de Lliga regular.El conjunt d’Ángel Viadero és l’únic dels cinc que no ha guanyat cap duel directe. Sens dubte, l’equip que més destaca en els enfrontaments davant dels seus competidors és l’Europa, que ha sumat 14 de 18 punts en joc i no ha perdut. Tampoc no ho ha fet el líder, el Badalona Futur, que ha sumat 10 punts en sis partits. A més, Hèrcules i Sant Andreu han aconseguit 8 punts davant dels seus rivals directes, tot i que l’únic que ja s’ha enfrontat a tots els seus rivals és l’equip andreuenc.

De fet, el rendiment dels lleidatans és pràcticament oposat en els duels directes que durant la resta de Lliga, ja que s’ha deixat 16 punts en sis partits davant dels esmentats rivals (guanyant només l’11% dels possibles), mentre que en els altres 23 partits contra la resta de rivals n’ha perdut només 20, per la qual cosa ha sumat el 71% dels punts en joc.A més, les úniques derrotes a casa de l’equip blau han estat contra Hèrcules, Badalona Futur i Sant Andreu, totes per 0-1 i també un guió molt semblant, amb moltes més ocasions lleidatanes, però encaixant en una de les poques arribades rivals. Així, té davant a la taula dos rivals amb qui té l’average perdut, amb el Badalona Futur líder a cinc punts i el Sant Andreu segon, a un, amb Europa i Hèrcules un punt al darrere.