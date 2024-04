L'Alpicat guanya l'Alcarràs i segueix la petja al líder

L’Alpicat va superar l’Alcarràs gràcies a una gran primera meitat en la qual Llull es va lluir anotant els dos gols del partit per guanyar el sisè consecutiu i seguir a només tres punts del líder de la categoria, el Balaguer. Va ser una primera meitat amb clar domini de l’equip local, que hauria pogut anotar algun gol més en alguna de les clares ocasions de què va disposar.

A la segona part, l’Alpicat va buscar tancar la seua porteria i mantenir el bon resultat. Pel seu costat, l’Alcarràs va aconseguir el domini de la pilota durant els 45 minuts restants, però no van ser capaços de generar prou perill com per arribar a entrar de nou en el partit.