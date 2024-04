L'Alpicat ja és d'OK Lliga

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Hoquei Club Alpicat, fundat el 2004, jugarà la temporada que ve a l’OK Lliga, la màxima categoria de l’hoquei patins estatal després d’aconseguir ahir de forma matemàtica l’ascens gràcies a la derrota del Lloret, el seu màxim rival, a la pista de l’Igualada (5-2), equip aquest últim en el qual jugaven tres lleidatans, el porter Xavi Bosch, ex precisament de l’Alpicat, i els germans Biel i Arnau Llanes. El conjunt lleidatà aconsegueix així un objectiu que perseguia des de feia quatre temporades i que ha aconseguit després de firmar una gran Lliga, amb només una derrota.

La presidenta de l’entitat del Segrià, Meri Mata, estava ahir exultant d’alegria després de confirmar-se l’ascens. “Són molts anys que s’estava lluitant per a això i faltava la cirereta. Aquests jugadors han pencat molt, demostrant estar a l’altura i és per treure’s el barret per la feina que han fet tots”, va dir Mata, que va recordar tothom que abans que ella va ser al capdavant de l’entitat. “Això no és una flor d’estiu, sinó que és fruit del treball de molts anys. Ara tinc la sort de ser jo al capdavant del club, però abans hi ha hagut més gent que ha fet molt bona feina perquè això s’hagi aconseguit. Estic molt emocionada i és una cosa que encara no ens acabem de creure. És històric”, va assenyalar.

Per la seua part, el tècnic Jordi Expósito, que es va assabentar de l’ascens mentre dirigia el filial, va reconèixer que “hem fet història”, i va afegir: “El club va estar dos vegades molt a prop de pujar i se li va escapar, per això estic molt satisfet d’haver-ho aconseguit i d’haver-nos tret l’etiqueta d’etern candidat amb què sortíem cada temporada”. El capità de l’equip, Joan Ramon Serret, que acumula quinze anys a l’entitat i ha estat present en tots els ascensos des de Segona Catalana, va dir: “Estic molt feliç, orgullós i satisfet per l’ascens i també per haver-nos tret un pes de sobre, que per fi ho hem aconseguit. Ara a gaudir-ne.”El club té previst celebrar l’històric ascens dissabte durant el partit de Lliga.