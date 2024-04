L'Ultra Pallars reuneix 500 atletes

La quarta edició de l’Ultra Pallars 360, una carrera de muntanya que transcorre per l’entorn natural del Pallars Jussà dins del territori Geoparc Orígens, va reunir dissabte més de mig miler de participants en els diferents circuits programats.

Per tercer any consecutiu es va disputar la prova reina, l’Ultra, amb una distància de 91 quilòmetres i 4.200 metres de desnivell amb sortida des de Tremp, amb un recorregut que feia la volta al llac de Sant Antoni. Les victòries van ser per a Oriol Barbany, que va invertir un temps de 10 hores i 10 minuts, i Mònica Guilera, del Centre Excursionista del Penedès, que va completar el traçat en 14 hores i 13 minuts.En la Marató Trail, que partia des de la Pobla de Segur, amb 41 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell, els vencedors van ser Paula López i l’atleta local Fedor Sadovici. Quant a la Geotrail, que va partir des de la localitat de Salàs de Pallars, els primers a completar els 28 quilòmetres de distància amb 900 m de desnivell positiu van ser Sergi Beltran i Mercedes Arcos. Finalment, des de la població de Talarn es va donar el tret de sortida de l’Entrapussada Trail, la modalitat més assequible i oberta a tots els públics, amb una distància de 15 quilòmetres.Un any més, l’Ultra Pallars va tenir també el seu vessant més solidari amb la donació de 300 euros, que aquesta vegada va anar a parar a la cooperativa Alba Jussà. Els organitzadors van valorar la important tasca que desenvolupa, especialment amb el projecte de Llar Residència que l’entitat gestiona a la Pobla de Segur per a persones amb alguna discapacitat intel·lectual.