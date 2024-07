Troben okupes en bungalous de l'estació de la Pobla de Segur i l'ajuntament vol desallotjar-los

Alguns dels bungalous de l’antiga àrea vacacional de la Pobla de Segur, pròxims a l’estació de tren, han estat okupats i l’ajuntament ha iniciat el procés judicial per desallotjar-los. Els Mossos van identificar dos de les persones que els habiten des de l’any passat, i se’n preveu la compareixença davant d’un jutge el proper mes de setembre.

El consistori provarà així d’alliberar aquestes instal·lacions, com a pas previ a poder recuperar els usos turístics de la zona en períodes vacacionals i també per allotjar-hi estudiants dels cicles d’esports durant el curs.

Dels 18 bungalous clausurats que hi ha a la zona, anteriorment coneguda com Ciutat de Vacances, com a mínim dos estarien okupats. Actualment no disposen d’aigua, llum o altres serveis bàsics i han estat espoliats, amb la qual cosa en queda únicament l’estructura. Tampoc no s’ajusten a l’actual normativa urbanística ni als requisits actuals per considerar-los habitables.

Per aquesta raó, el consistori estudia enderrocar-ne la majoria per substituir-los per mòduls prefabricats, mentre que reformaria els més grans a fi d’adaptar-los a la normativa actual.

La renovació d’aquestes instal·lacions, que fa diversos anys que es troben en desús, contribuiria a resoldre la problemàtica de la falta d’habitatge de lloguer per al col·lectiu estudiantil als dos Pallars durant els mesos lectius, al mateix temps que ampliaria l’oferta turística de la zona durant la resta de l’any.

S’encarregarien de portar a terme les reformes els alumnes d’una FP dual de maçoneria de nova creació, que en cas de ser aprovada s’iniciarà el gener del 2025 i fins a l’any següent. L’objectiu és que els alumnes puguin trobar feina després en empreses d’aquestes comarques per garantir mà d’obra i l’establiment dels joves al territori.

L’alcalde del municipi, Marc Baró, va explicar que “esperem que la Generalitat aprovi el projecte del cicle educatiu en els propers dies, per la qual cosa podríem començar-lo el mes de gener vinent”, i va afegir que “en cas que el desnonament dels bungalous es demori, parlarem amb els qui els okupen per trobar una solució acordada, a fi de poder iniciar el projecte de reformes al lloc.”