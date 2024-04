El noruec Casper Ruud, tercer favorit del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó, es va proclamar per primer cop campió del torneig després de guanyar ahir el grec Stefanos Tsitsipas, cinquè favorit, per 7-5 i 6-3. Ruud es va venjar així de la derrota a la final del Masters 1000 de Montecarlo i va deixar l’hel·lè sense el títol del Godó, que encara no ha aixecat malgrat disputar quatre finals en set anys.