Empat insuficient del Lleida al camp del Cerdanyola que li fa perdre el liderat

El Lleida Esportiu va perdre ahir el liderat a falta de dos jornades a l’empatar 0-0 contra el Cerdanyola en un partit amb poc de ressenyable i en el qual el conjunt blau no va trobar la manera de generar perill. Així, els de Viadero cedeixen la primera plaça a l’Hèrcules, que va guanyar per 5-1 la Penya Esportiva i avantatja en dos punts el Lleida.

Tots dos equips podrien disputar-se l’ascens a tot o res en l’última jornada a Alacant, depenent dels resultats a la penúltima, en la qual el Lleida s’enfronta al tercer classificat, l’Europa, que es troba un punt per sota dels blaus després de guanyar ahir per 2-1 un altre rival directe, el Badalona Futur, que és quart.

El partit, a causa de les estretes dimensions del camp, demanava consistència i encert en els duels dividits. El cert és que els primers minuts van ser de domini de possessió local al camp del Lleida malgrat que sense ocasions clares.

Els de Viadero, mentrestant, buscaven enviar pilotes ràpides i llargues, encara que sense èxit, a Bakero i Agüero, davanters ahir davant la baixa per sanció de Chuli, que se sumava a les de Montero, per la mateixa raó, i Lozano, lesionat de llarga durada.

La primera part va estar farcida de duels dividits i serveis de banda. Malgrat que el Cerdanyola dominava la pilota, cap dels dos equips no feia mèrits per remoure el marcador. Però tot el guió del partit hauria pogut canviar en el minut 40. Els serveis de banda adquirien molt valor a causa de la proximitat de la línia lateral respecte a les àrees i en un, l’extrem Carlos va rematar de cap a la frontal de la petita estavellant la pilota al pal de la porteria d’un Iñaki ja batut. El rebot va somriure al Lleida, ja que la pilota es va passejar per la línia de gol abans de ser repel·lida per la defensa, i va permetre que el conjunt blau se salvés d’una situació que en altres desplaçaments els havia condemnat.

La segona part prometia més acció que la primera, a causa que tots dos equips necessitaven el triomf, el Lleida per mantenir el liderat i el Cerdanyola per atansar-se a la salvació.

El Lleida, amb canvis en els primers instants de la segona part, buscava múscul a dalt amb l’ingrés de Becerra, que va guanyar bastantes pilotes aèries però no les va poder traduir en ocasions. El Cerdanyola, per la seua part, va perdre lleugerament la manxa de la primera part, encara que no li costava plantar-se a la frontal de l’àrea rival, amb Max Marcet com a màxim exponent en la direcció de l’atac local.

Els minuts passaven i cap dels dos equips no tenia ocasions clares. Viadero va intentar incidir en el partit amb canvis, tant de jugadors com de dibuix tàctic, que va passar a un 4-4-2. Però davant del poc èxit del nou sistema, en els últims minuts va decidir tornar al tradicional 5-3-2. Uns darrers minuts que van oferir una ocasió del Lleida, potser la més clara entre les poques que hi va haver en el partit. Ton Ripoll es va buidar al 90 corrent tota la banda per servir a Becerra que, d’esquena, va rematar.

El rebot va caure a Mateo, la volea del qual al primer pal va ser aturada pel porter Álex, que va enviar a córner. L’afegit no va tenir més misteri, en part perquè amb prou feines es van sobrepassar els dos minuts d’agregat. El Lleida, per tant, va perdre el liderat en un partit amb poc futbol però molt treball, deixant que el futur més pròxim acabi donant valor o no al punt aconseguit ahir.

“Ens ha costat molt poder fer el joc que volíem”

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, va destacar que “no és cap queixa, però davant les condicions del terreny de joc i el plantejament del rival, ens ha costat molt poder fer el joc que volíem”. El càntabre va afegir que “sabíem que era un partit molt difícil i dur, crec que hem sabut competir i adaptar-nos a les exigències del partit. Havíem vingut a buscar la victòria però no ha pogut ser”.A més, l’entrenador va destacar que “l’únic de bo és que encara continuem depenent de nosaltres mateixos i estic veient bé els meus jugadors”.Per la seua part, Joan Campins va afegir que “ens esperen els dos partits més grans de la temporada, espero que la gent el gaudeixi i que ens animin. Nosaltres ho donarem tot”. Finalment, Javi Robles va afirmar que “ho hem donat tot, però s’ha notat molt la influència del camp. No hem pogut guanyar i d’aquí a unes setmanes es veurà la importància d’aquest punt”.