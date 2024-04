Victòria d'ofici

detail.info.publicated Dani Tejedor detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va vèncer ahir per la mínima el filial del Girona (1-0) en un partit que es va decidir al tram final gràcies a una gran acció combinada del conjunt de Jordi Cortés, que va culminar Rusiñol amb una rematada a l’àrea petita per donar un vital triomf als lleidatans en un duel directe per la salvació i situar-lo sis punts per sobre del descens, que marca el Vilafranca amb 32. I amb un partit menys que els seus rivals.

El matx va començar amb una petita sorpresa per la modificació tàctica del conjunt del Pla. El Mollerussa va sortir amb línia de cinc en defensa. Això li va donar més tranquil·litat a la sortida de pilota, alhora que va facilitar parar els hàbils extrems visitants, entre els quals el lleidatà Jastin.El primer terç de partit va ser molt intent, amb els dos equips proposant un joc ofensiu que es va veure apagat per la consistència defensiva d’ambdós equips. Això sí, el Mollerussa va tenir tres acostaments clars, en els quals va poder materialitzar algun gol. Dos van anar a càrrec del capità, Putxi. En el primer, no va aconseguir colpejar amb el peu esquerre al punt de penal la centrada de Porta i, en el segon, va rematar suau al centre de la porteria amb el cap. L’ocasió més clara va arribar als peus de Sauret, quan en una internada a l’àrea pel perfil esquerre va colpejar amb l’esquerra la pilota, que va acabar impactant a l’escaire de la porteria d’un Canales que no hauria pogut fer res. Per la seua part, els blanc-i-vermells tan sols van arribar en un parell d’aproximacions en pilotes a Garrido, que Buetas de manera senzilla, el dia del seu aniversari, va aturar sense problemes.En la segona meitat, el Girona B va intentar fer un pas endavant i en part ho va aconseguir, però va donar espai perquè el Mollerussa trobés Sidibé, que ho va intentar fins a quedar exhaust i ser substituït. Les ocasions de gol no apareixien per cap de les dos àrees fins que al minut 79 va arribar el gol que valia tres punts d’or.Bernat va recollir un rebuig de la defensa del Girona B a banda dreta, va filtrar la pilota a Soldevila, que va entrar a l’àrea, va centrar amb l’exterior de la cama dreta al segon pal; Pau Font va despenjar la pilota al centre de l’àrea, on va arribar Rusiñol totalment lliure de marca per rematar a boca de canó fent esclatar de joia a tota l’afició que es va desplaçar fins al Municipal (1-0).El conjunt de Jordi Cortés ja anava al davant i per molt que ho va intentar, el filial del Girona pràcticament no va aconseguir ni tan sols incomodar la meta defensada per Buetas, que va sumar una nova porteria a zero i ja acumula 434 minuts sense encaixar cap gol.Amb aquesta victòria, el conjunt de Jordi Cortés se situa, amb 38 punts, a l’onzena posició de la taula, sis punts per sobre del descens que marca el Vilafranca. A més, té pendent disputar els 16 minuts finals del partit suspès contra la Rapitenca, previst per a aquest dimecres malgrat que a l’espera del recurs realitzat pel conjunt del Pla d’Urgell.

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, es va mostrar molt content per l’execució del pla de partit, però sobretot per la “gran execució dels jugadors del pla de partit, que ha sortit molt bé en un exercici de fe i de credibilitat del nostre treball setmanal”. Va afegir que “amb la defensa de cinc hem aconseguit que cada vegada que ens encaressin tinguéssim ajuts per dins, amb això hem desactivat els un contra un de jugadors elegits per a l’elit”.

Per al tècnic, té vital importància l’entramat defensiu: “Valoro moltíssim els tres punts, però sobretot una altra porteria a zero, i això per a nosaltres és de vital importància, no estem ni concedint ocasions gràcies a la feina defensiva de tots els jugadors.”Sobre el golejador, Rusiñol, va dir que és “el clar exemple que al final, tots seran importants, com sempre hem recalcat. Això és molt llarg, venen partits intersetmanals i tots seran importants”.

Per a Cortés, aquests 38 punts situen l’equip “en un lloc privilegiat”. “Si ens ho diuen en l’anada, al tornar de Girona després de perdre 5-0, hauríem contestat que on cal firmar”, va afegir Cortés, que va qualificar com “un miracle tenir 38 punts a hores d’ara”.

L’Atlètic Lleida cau a la sisena plaça

L’Atlètic Lleida va caure ahir de la cinquena a la sisena plaça a la classificació de la Lliga Elit, després del triomf de l’Horta al camp de la Guineueta (0-4), fet que li permet assaltar la quarta plaça. Tanmateix, els de Xavi Bartolo segueixen en places de play-off gràcies a l’empat del Rubí contra el Vic, el tercer classificat (1-1), que manté l’Atlètic Lleida un punt al davant dels primers.