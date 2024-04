Bloquegen el compte de l’empresa de Gerard Piqué que encara rep pagaments de l’Aràbia Saudita per la Supercopa

La jutgessa de Majadahonda que investiga presumptes irregularitats comeses al si de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) perquè la Supercopa d’Espanya es jugués a l’Aràbia Saudita ha acordat el bloqueig d’un compte bancari pertanyent a l’empresa de l’exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué --Kosmos Football SL-- en la qual rep fons d’una empresa saudita com a pagament de prima d’èxit per portar allà aquest torneig.

Ho fa després de rebre un nou informe de la Fiscalia que interessava aquest embargament "per considerar que del desenvolupament de la investigació es pot considerar com a legalment controvertides les quantitats fixades en concepte de comissió o tarifa d’èxit a favor de la referida entitat en la contractació de la Supercopa".

En la interlocutòria de la magistrada Delia Rodrigo, al qual ha tingut accés Europa Press, s’explica que en aquest cas els fets objecte d’investigació poguessin ser constitutius d’un presumpte delicte de corrupció en els negocis i d’un presumpte delicte d’administració deslleial i blanqueig de capitals. I afegeix que ja que 'Kosmos Football SL' apareix com investigada, "les mesures cautelars sol·licitades pel Ministeri Fiscal tenen la preceptiva cobertura legal".

Per analitzar si el bloqueig és pertinent, la magistrada recorda que la investigació oberta té per objecte el contracte celebrat entre la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), la mercantil de Piqué i la companyia--propietat del govern de l’Aràbia Saudita--per negociar la celebració de la competició de la Supercopa a l’Aràbia Saudita.

I que sota el paraigua d’aquest contracte "pel que sembla es van formalitzar una sèrie d’addendes als acords de la Supercopa per mitjà dels quals es vinculava a la referida mercantil --Kosmos Football SL-- com a destinatari d’una comissió per import de tres milions d’euros per edició".

Afegeix que en el compte que la Fiscalia demana de bloquejar, titularitat de la mercantil de Piqué, "s’han anat transferint les quantitats acordades en concepte de prima d’èxit, per la qual cosa a través del bloqueig del compte el que es persegueix és que per l’entitat es continuïn realitzant els ingressos que corresponguin, com s’ha vingut fent fins el moment, però el que s’impedeix és que la mercantil 'Kosmos Football SL' pugui disposar de les referides quantitats".