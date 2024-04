Desestimat el recurs de Rubiales

La sala penal de l’Audiència Nacional (AN) va rebutjar ahir els recursos dels investigats i va confirmar l’obertura de judici oral contra l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales, l’exseleccionador femení Jorge Vilda, el director esportiu de la selecció Albert Luque i el que va ser responsable de màrqueting Rubén Rivera pel petó no consentit a Jennifer Hermoso i les posteriors coaccions a la futbolista.

En quatre interlocutòries diferents, una per cada recurs presentat, els magistrats de la secció tercera indiquen que en la fase processal en què es troba la causa no es persegueix l’acreditació de fets, sinó que es tracta d’un impuls processal en què l’òrgan instructor ha de valorar si existeixen indicis per continuar la tramitació del procediment. En aquest cas, els magistrats consideren que els fets que es descriuen en la interlocutòria que va proposar asseure’ls al banc dels acusats recull indicis que encaixen en la descripció típica d’un delicte contra la llibertat sexual i un altre de coaccions ja siguin del 172.1 del Codi Penal.El tribunal indica que les conseqüències jurídiques “del petó i del constrenyiment no poden ser objecte de valoració en aquest moment”. La sala també explica que els recurrents pretenen en aquest tràmit processal confrontar les declaracions com si es tractés del judici oral.Val a recordar que va ser el mes passat de gener quan el jutge de l’Audiència Nacional Francisco de Jorge va proposar jutjar Rubiales al considerar que el petó a la jugadora “no va ser consentit” i que l’exdirigent va actuar de forma “unilateral i sorprenent”. El magistrat assegurava en la seua resolució que “les pressions a què es va sotmetre la jugadora van crear” en la futbolista de la selecció femenina “una situació d’ansietat i intens estrès” que “són subsumibles en un tipus penal”.

D’altra banda, la Comissió Electoral de la Federació Espanyola de Futbol va desestimar ahir el recurs interposat per Miguel Galán i dos persones més, per la qual cosa el procés electoral de l’organisme es manté tal com va ser anunciat a començaments d’abril i no ha de repetir-se. La Comissió Electoral va apuntar que s’ha “de continuar el procediment electoral pels seus tràmits, segons el calendari electoral aprovat”, encara que contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs davant del TAD “en el termini de cinc dies hàbils des de la seua notificació”.