Laura Peña es retira temporalment

La jugadora de l’Spar Girona Laura Peña, i exjugadora del Cadí la Seu, farà una aturada indefinida en la seua carrera esportiva a l’haver-hi una cosa “que no està bé” en ella, segons va definir la base de Vilassar de Mar en declaracions facilitades pel club gironí, que demana “respecte a la privacitat” de la jugadora internacional. “Fa uns anys que hi ha alguna cosa en mi que no està bé, que no funciona i que no em permetia fer i disfrutar del que més m’apassionava. És per això que he decidit parar la meua activitat professional per un període de temps que ara mateix no sabria concretar”, va explicar Peña en un comunicat del club. Va agrair, d’altra banda, a l’Spar Girona, al cos tècnic actual i a les seues companyes de l’equip “tot el suport” que està rebent. “Soc afortunada d’estar envoltada de tots i cada un”, va concloure. El Girona, per la seua part, mostra el seu “total suport, respecte i admiració” a Laura Peña, internacional espanyola absoluta després de passar per diverses categories inferiors, i demana que es respecti la privacitat de la jugadora. Laura Peña, de 25 anys, va arribar el 2023 a l’Spar Girona procedent del Sedis Bàsquet, estant quatre anys al Cadí la Seu. Prèviament va debutar a nivell professional al CBF Sant Adrià, amb què va guanyar una Lliga Femenina 2 i va aconseguir l’ascens a la màxima categoria.