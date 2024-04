El Club Natació Lleida va aconseguir quatre mínimes per a l’Estatal aleví de natació durant la celebració a les instal·lacions del primer Open Take Your Marks de la categoria. Tres van anar a càrrec d’Emma Rojano i una de Maria Pujol. En la competició van participar esportistes de clubs com l’Olivar, Amposta, Calella, Barcelona, Sant Boi, Castellet i Sant Sadurní.