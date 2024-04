Batalla campal en un partit de cadets de Lleida: hi ha deu denunciats per agressió

El futbol base lleidatà va viure aquest diumenge un altre lamentable episodi de violència en un terreny de joc, aquesta vegada en el partit de la Primera divisió cadet entre l’Artesa de Segre 2012 Club Esportiu i la UE Bordeta, disputat al camp del primer i que va haver de ser suspès en el minut 74, amb victòria momentània del quadre visitant per 0-2, per agressions entre jugadors dels dos bàndols i que va acabar en una tangana entre aficionats i familiars que va requerir la presència de la força pública.

De moment la mare d’un jugador local ha presentat dos denúncies davant dels Mossos d’Esquadra per agressions contra nou jugadors del Bordeta i el pare d’un d’ells.

El detonant dels incidents va ser, pel que sembla, l’agressió d’un jugador del Bordeta al porter local, que va reaccionar perseguint el seu agressor fins que el va atrapar a prop de la banqueta visitant, de la qual, segons va explicar ahir la mare del porter, Montse Vall, van saltar tots els seus ocupants i van trepitjar el seu fill quan era a terra.

“Li van donar puntades de peu per tot el cos que el van deixar gairebé inconscient. Va ser tan bèstia la pallissa que fins i tot la mare d’un dels jugadors visitants va venir a demanar-me perdó perquè l’ensurt va ser molt gran”, va afirmar.

Aquesta situació va provocar que diversos aficionats de l’Artesa, entre ells el germà del porter i integrant del juvenil del club, saltessin al camp, igual com alguns pares del Bordeta, produint-se una monumental batussa, amb agressions per part dels dos bàndols.

Els jugadors del Bordeta van haver de tancar-se al vestidor, on van estar-se durant més de mitja hora fins a l’arribada dels Mossos d’Esquadra, que van acudir al camp amb cinc patrulles. “Hi havia unes 50 persones fora esperant-nos que no paraven d’insultar-nos i amenaçar-nos. Vaig haver d’esquivar agressions per totes bandes”, explica el vicepresident del Bordeta Xavi Girol.

Montse Vall va confirmar a aquest diari que després del partit i d’acudir a un centre assistencial perquè atenguessin els seus dos fills de les lesions, va presentar davant dels Mossos de Ponts sengles denúncies, una contra nou jugadors del Bordeta i una altra contra el pare d’un d’ells, Joan Puig, que és l’alcalde de Peramola, el qual també va ser agredit i va acabar amb el nas ensangonat. “Vam anar a protegir els nostres fills. Em van envoltar 20 persones i només em vaig defensar de les agressions que estava patint”, va dir Puig, que en principi no té intenció de denunciar davant dels Mossos.

Els dos clubs qualifiquen els fets de “vergonyosos”

L’Artesa de Segre 2012 CE i la UE Bordeta van condemnar ahir els fets, que van qualificar de “vergonyosos” i “lamentables” en un partit formatiu. Bartolomé Ayora, president del club del Segrià, va assegurar que “prendrem mesures. Dilluns ja ho vam parlar amb l’equip i això no es pot deixar passar”.Per la seua part, Arnau Jou, coordinador de l’Artesa de Segre, va dir que “això no pot quedar impune i cal depurar responsabilitats”, mentre que va reconèixer que “la reacció de la nostra afició va ser equivocada, no es pot tornar a repetir”.