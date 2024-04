El Finques Prats Lleida pot aconseguir la salvació matemàtica a Reus

L’objectiu de la salvació del Finques Prats Lleida passa per Reus. És a prop però no està aconseguit. Aquest és el missatge que té clara la plantilla, que pot acabar el partit a la pista del Reus amb l’objectiu de la temporada a la butxaca. Una victòria ho faria possible en cas que el Caldes no guanyi a la pista del Voltregà.

El tècnic Edu Amat no vol haver de mirar què passa a la resta de partits i creu els seus s’han de centrar únicament amb el que passa al seu partit que, com la resta, es disputa en jornada unificada aquest diumenge a les 18.30. "El que és important és que aquestes quatre victòries consecutives han deixat l’equip en una situació de dependre d’ells mateixos per mantenir-se a la màxima categoria estatal d’hoquei patins", apunta.

Un grup d’aficionats lleidatans acompanyaran l’equip en aquest darrer desplaçament de lliga.