Lamine Yamal, prioritat per al PSG

El PSG insistirà a fitxar l’emergent estrella del FC Barcelona Lamine Yamal. Així ho afirmava ahir el rotatiu Le Parisien, que informava que el blaugrana del planter és el principal objectiu per suplir la marxa de Kylian Mbappé al Reial Madrid. Fa unes setmanes va ser el madrileny Marca qui detallava l’interès del PSG per Lamine Yamal i afegia també que el Barça hauria rebutjat una oferta en ferm de 200 milions d’euros.

El jove davanter té una clàusula de 1.000 milions, xifra impossible per a qualsevol equip, però després de la marxa de jugadors amb fitxa alta, com Messi, Neymar o Sergio Ramos, i pendent de complir el fair play financer, el club de París veu possible el fitxatge per 200 milions, aprofitant la necessitat que té el club blaugrana de reflotar la seua economia. El paper decisiu el pot jugar Jorge Mendes, representant de Lamine i que té alguns dels seus jugadors en el PSG, club en el qual té certa influència.D’altra banda, al documental que va estrenar ahir TV3 sobre Aitana Bonmatí, la blaugrana revela que va estar a prop de deixar el futbol el 2022 perquè, explica, “no era feliç” i havia “perdut la motivació”.

El Barça, el primer club femení que tindrà avió personalitzat

■ La companyia Vueling i el FC Barcelona van anunciar ahir un acord de patrocini fins al juny del 2026 pel qual l’equip femení blaugrana utilitzarà en els seus desplaçaments un Airbus 320 amb la imatge de les seues jugadores. Serà, per tant, el primer equip femení a disposar d’un avió personalitzat.Així ho van anunciar les dos parts mitjançant un comunicat, un acord els detalls del qual s’anunciaran demà dijous durant un acte que tindrà lloc a l’aeroport de Barcelona, que serà a més quan es reveli l’avió amb els vinils amb la imatge de les jugadores blaugrana. La idea de l’acord, segons afirma el comunicat, es basa a continuar impulsant “l’esport femení i tot el que representa”.