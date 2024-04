Missió, omplir el Camp d'Esports

El Lleida jugarà diumenge davant de l’Europa (12.00) el seu últim partit de la fase regular de la Lliga a casa. I el club vol comptar amb el suport més gran possible des de la grada per guanyar, o almenys puntuar, ja que si aconsegueix arribarà al decisiu partit al camp de l’Hèrcules depenent de si mateix per aconseguir l’ascens directe a la Primera RFEF. Per assolir aquest objectiu d’omplir el Camp d’Esports, el club ha llançat una atractiva oferta d’entrades amb preus reduïts, en diferents opcions, perquè tant abonats com públic en general puguin beneficiar-se’n i que el preu de l’entrada no sigui un obstacle per animar l’equip en una cita tan important.

Així, cada abonat de l’entitat té dret a comprar fins a un màxim de tres entrades a meitat de preu, sempre de la mateixa zona que ocupen a l’estadi. Per això hauran d’anar personalment a comprar-les, sense poder delegar en altres persones, i hauran d’identificar-se amb el DNI o el carnet d’abonat. D’acord amb aquesta oferta exclusiva, els abonats podran comprar entrades de Tribuna, que costen 20 euros, a un preu de 10; les de Lateral, que costen 15 euros, a 7,5, i les de Gol Nord, que valen 10 euros, a 5. En tots els casos el màxim d’entrades que poden comprar els abonats són tres.Quant al públic en general, el club posa a la venda paquets de 25 entrades, dirigides a grups. Així, poden adquirir-se 25 localitats de Gol Nord a un preu de 90 euros, amb la qual cosa cada una surt a 3,6 euros. També es poden comprar paquets de 25 entrades per a Lateral a un preu de 150 euros, de manera que cada una surt a 6. Per a grups més petits, el Lleida posa a disposició lots de 5 entrades a un preu de 20, 40 i 60 euros, en funció de si són per a Gol Nord, Lateral o Tribuna.

Aquestes promocions ja es poden adquirir a partir d’avui i la promoció durarà fins dissabte. Diumenge, el mateix dia del partit, les entrades es vendran al preu habitual, és a dir, 20 euros les de Tribuna, 15 les de Lateral i 10 les de Gol Nord. L’horari de les taquilles, des d’avui fins dissabte, serà de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00. Diumenge, tant les taquilles com les portes del Camp d’Esports s’obriran una hora i mitja abans del matx, és a dir, l’obertura serà a les 10.30.

El Lleida, malgrat no passar de l’empat 0-0 diumenge passat al camp del Cerdanyola, un rival que lluita per no baixar, depèn de si mateix per aconseguir l’ascens directe, encara que l’empat li va suposar perdre el liderat de la categoria. Diumenge rep el tercer classificat, l’Europa, que té un punt menys que els lleidatans –57 i 58, respectivament–, mentre que a l’última jornada de Lliga, també a les 12.00, visita el líder Hèrcules, que té 59 punts.