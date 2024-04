El Barris Nord acollirà dos Estatals del 25 al 30 de juny

El pavelló municipal Barris Nord de Lleida acollirà entre els dies 25 i 30 de juny dos Estatals de gimnàstica artística femenina, que reuniran entre ambdós unes 1.500 gimnastes de 13 comunitats autònomes, entre elles les olímpiques que aniran als Jocs de París.

D’una banda, Lleida tornarà a ser seu, entre el 25 i el 28 de juny, del Campionat Nacional Base. Ja el va acollir per primera vegada el 2022 i igual com llavors una de les grans protagonistes a nivell local serà la jove de Maials Àngela Mora, de 20 anys, que va fer història el desembre del 2021 al ser la primera gimnasta amb síndrome de Down que va participar en uns campionats estatals.Els nivells de Base van del B1 al B10. El B1 és per a gimnastes de fins a 8 anys, el B2 fins a 9, el B3 fins a 11, el B4, B5 i B7 fins a 12, el B6 i B8 13 i 14 anys, el B9 14 i més anys, i el B10 fins a 15 i més anys. Per sobre d’aquest nivell hi ha el de la Via Olímpica.L’altra competició, que és la gran novetat a Lleida, és la Final de la Lliga Iberdrola de clubs, en què es donarà cita la flor i nata de la gimnàstica artística espanyola, amb la presència de les tres gimnastes que estan classificades per als Jocs Olímpics de París: Laura Casabuena, Alba Petisco i Ana Pérez. A més hi serà la lleidatana Maria Cerdà, del club balear Xelska. I el Gimnàstic Lleida hi participarà com a club amb la internacional lleidatana Ares López al capdavant i set gimnastes més, entre elles la luxemburguesa i mundialista Celeste Mordenti, fitxada recentment.

La idea que Lleida fos l’epicentre de la millor gimnàstica artística estatal, primer a nivell de Base fa dos anys i ara amb aquest doble campionat, es va originar el març del 2022 després que Maribel Moncasí, directora tècnica del Club Gimnàstic FEDAC Lleida, presentés el projecte d’un pavelló per impulsar la gimnàstica inclusiva en una reunió a la Paeria en la qual van participar representants de l’ajuntament, Diputació, Generalitat, les federacions espanyola i catalana i el CSD, així com Down Lleida i Asvolcall, entre altres entitats.

Irene Merino, del FEDAC, bronze a la Copa Catalana de Gironella

Irene Merino, gimnasta del Club Gimnàstic FEDAC, va aconseguir la medalla de bronze en la tercera fase de la Copa Catalana de Base, que es va celebrar a Gironella (Barcelona) el cap de setmana passat. Irene Merino va assolir aquest èxit en la categoria Base 3 Grans.Les categories que es disputaven en aquesta competició eren les de Base 1 a 5 i Escolars E4.