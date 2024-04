Xavi fa marxa enrere i ara seguirà una temporada més

L’entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, complirà el contracte que tenia firmat fins al final de la temporada 2024/25 i, després d’una reunió ahir amb la cúpula del club blaugrana liderada pel president, Joan Laporta, va fer marxa enrere en la seua decisió, anunciada i reafirmada en diverses ocasions, d’anar-se’n aquest estiu.

Segons van confirmar fonts del club, que Xavi Hernández seguirà fins al 2025 “és cert”, després del conclave que va tenir lloc a casa de Laporta, al cap de tres dies de perdre el clàssic contra el Reial Madrid (3-2) i dir adeu a la Lliga. Un canvi de guió inesperat, davant les diverses reafirmacions del tècnic que se n’aniria a finals d’aquesta temporada, com va anunciar el 27 de gener al perdre 3-5 contra el Vila-real i amb la intenció d’aconseguir un canvi de ritme i de posar fi a la “molt mala dinàmica” que, llavors, tenia l’equip.“Abans de les preguntes, voldria anunciar que el 30 de juny no continuaré com a entrenador del Barça. La situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Ho tenia ja decidit però crec que és el moment”, va assegurar Xavi aquell 27 de gener.

Aquest canvi de rumb va semblar funcionar. Amb el pas dels dies, l’equip va trobar més tranquil·litat i amb això va arribar també una millora defensiva i més finor ofensiva que es va traduir en un ascens a la taula, arribant a la segona posició i a no tenir perduda LaLiga, amb la il·lusió de poder revalidar el títol. I, a la Lliga de Campions, després dels fracassos de les últimes temporades, amb les dos campanyes anteriors quedant fora en la fase de grups i no trobant tampoc la tecla correcta a la Lliga Europa, aquesta edició es va superar el mur moral de la fase de grups.

Els de Xavi van guanyar, bastant bé, el Nàpols a vuitens després d’empatar a Itàlia (1-1) i guanyar a Montjuïc amb solvència (3-1). I recentment, van competir davant del poderós París Saint-Germain de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé i companyia, guanyant a París (2-3) i tenint-ho tot de cara a Barcelona amb un 1-0 inicial. L’expulsió de Ronald Araujo a la mitja hora ho va canviar tot i, al final, hi va haver golejada parisenca (1-4).