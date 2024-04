Ángel Viadero: "Tinc una fe tremenda en el Lleida"

El tècnic del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, afronta les dos últimes jornades de Lliga "amb una fe i confiança tremendes al nostre equip", encara que va destacar que "estic segur que el partit de diumenge no serà gens fàcil", segons ha destacat el càntabre aquest migdia. El conjunt lleidatà disputa el seu últim partit a casa de Lliga regular aquest diumenge davant l’Europa, en el primer dels dos últims duels directes abans de tancar la competició.

El Lleida afronta el xoc segon i rep el tercer. Tanmateix, depèn de si mateix per aconseguir l’ascens de categoria, ja que en l’última jornada visita el líder Hèrcules, que diumenge s'enfronta al Badalona Futur, quart i amb opcions de pujar.

Per això, Viadero ha sentenciat que "tenim la sort de dependre de nosaltres mateixos, però aquest diumenge només ens val guanyar". A més, ha estat clar sobre el duel entre els seus dos altres rivals i ha aclarit que "prohibiré que em diguin com va l’altre partit, perquè passi el que passi allà no canviarà el nostre camí".

"Hem de centrar-nos exclusivament en el nostre partit i intentar gaudir-lo, perquè hi haurà un ambient fantàstic i hem d’intentar fer disfrutar a la nostra afició", ha afegit el tècnic, que espera "un gran ambient en el partit", després que el club hagi venut ja 3.000 entrades anticipades entre el públic general, més enllà dels abonats.

El càntabre també ha destacat que "veig a l’equip en un gran moment i per això soc sempre optimista", encara que ha revelat que Roger Figueras serà dubte fins l’últim moment per una lesió a la mà. A més, ha lloat que "com a equip hem superat tots les expectatives de la temporada i és una cosa que hem de valorar".