A deixar lligat el factor pista a casa

L’ICG Força Lleida rep avui (21.00/Lleida En Joc) el Cantàbria, després de batre el seu rècord de victòries a la LEB Or, amb l’objectiu d’aconseguir-ne una altra més que seria gairebé definitiva per lligar el factor pista en el play-off i que permetria continuar fins i tot somiant, a falta de dos jornades, a assaltar la primera plaça, que ocupa Corunya amb una victòria més que els lleidatans però amb l’average a favor seu.

De fet, malgrat estar a només un triomf del líder, el Força Lleida figura quart a la taula, amb les mateixes victòries que Tizona Burgos, segon, i San Pablo Burgos, tercer, i a la pràctica és cinquè. Això ocorre perquè l’Estudiantes ocupa aquesta posició, l’última amb el factor pista i, al ser el campió de la Copa Princesa, sempre que estigui dins del top 5 passarà a ser segon automàticament. Per això, el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra, va assegurar que “mirem el factor pista i crec que haurem de guanyar dos dels tres partits per tancar-lo”. Tanmateix, el conjunt lleidatà el podria lligar aquest mateix cap de setmana. Necessitaria una victòria i que el Gipuzkoa, sisè a dos triomfs, perdés demà a Fuenlabrada, ja que l’equip basc també té l’average guanyat.Encuentra també va reconèixer amb certa frustració que “hem guanyat 21 dels últims 25 partits i veus que no escales a la classificació. La Lliga és molt exigent, però també estem empatats amb el segon i no se li han de treure mèrits a això”.Sobre el rival, un Cantàbria que també podria segellar la permanència aquesta mateixa jornada, va destacar que “és un equip que ha tingut molts canvis i té jugadors molt talentosos”. “Han fet tres bones incorporacions en la temporada i això té el seu procés, però serà un rival molt difícil”, va afegir un Encuentra que va recordar que “en l’anada ens van passar per sobre”, amb un clar triomf a Torrelavega per 75-63 en la quarta jornada.El tècnic també va apuntar que “és un partit en el qual ets favorit i tens la pressió de guanyar. De vegades també van bé aquest tipus de duels per saber el caràcter que té l’equip i com respon davant d’un rival que serà complicat i ens exigirà fer un bon partit”.