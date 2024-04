El Govern assumeix la tutela de la Federació Espanyola

El Consell Superior d’Esports (CSD) va anunciar ahir que crearà una Comissió de Supervisió, Normalització i Representació per a tutelar durant els propers mesos el funcionament de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) “en resposta a la crisi de l’entitat i en defensa de l’interès general d’Espanya”. El president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, va instar els membres de la Comissió Gestora de l’RFEF a limitar-se en les seues funcions a la mera administració ordinària de l’entitat.

El CSD es reunirà dimarts per analitzar la situació general de l’RFEF i estudiar si porta a terme noves actuacions en relació amb l’expedient disciplinari obert a Pedro Rocha, sobre el qual es pronunciarà el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) en les properes setmanes i que podria ser ratificat avui com a candidat a la presidència de l’RFEF.L’organisme va indicar que al capdavant de la comissió se situaran persones independents de reconegut prestigi i va assegurar que el Govern central adopta aquesta decisió “per corregir la greu situació que travessa l’RFEF i perquè l’entitat pugui iniciar una etapa de regeneració sota un clima d’estabilitat”.Rodríguez Uribes va comunicar la creació de l’òrgan de supervisió i normalització a la Comissió Directiva reunida ahir i va afegir que aquesta comissió “preserva l’interès general, a fi de restituir la reputació, el bon nom i la imatge del futbol espanyol i culminar el procés electoral”, que podria dur-se a terme després de l’estiu, passades l’Eurocopa i els Jocs.Va recordar que “en els propers mesos, en els quals el futbol espanyol afrontarà importantíssims desafiaments, amb la disputa de l’Eurocopa i dels Jocs Olímpics i amb el disseny de la candidatura del Mundial del 2030 com a principals fites, el CSD garantirà que mantingui la seua excel·lència a nivell esportiu i destaqui per la seua exemplaritat també en el pla institucional”.

Tebas critica la mesura i FIFA i UEFA l’avaluaran

■ El president de la LaLiga, Javier Tebas, va afirmar ahir que la Comissió creada pel CSD és “una cosa kafkiana” perquè “no té empara legal” i es va mostrar d’acord amb el comunicat que van fer la FIFA i la UEFA en el qual van assegurar que avaluaran si la seua creació pot afectar la independència de l’RFEF. Per això, buscaran “informació addicional per avaluar fins a quin punt pot afectar l’obligació de l’RFEF de gestionar els seus assumptes de forma independent i sense interferències indegudes del govern”, van dir els dos organismes.