Marc Márquez torna a la 'pole position’ més d’un any després

El lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) ha tornat a la 'pole position’ més d’un any després de l’última vegada que ho fes, en ser el més ràpid en la classificació oficial per al Gran Premi d’Espanya de MotoGP en el circuit 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera.

Márquez va aconseguir la seua última 'pole position’ l’any passat, el 25 de març de 2023, en la classificació oficial del Gran Premi de Portugal en el circuit de Portimao; aquesta és la noranta-tresena (el seu dorsal habitual, 93) 'pole position’ de la seua carrera esportiva, amb 14 en 125 c.c., 14 en Moto2 i 65 en MotoGP.

Juntament amb Marc Márquez a la primera fila es van classificar l’italià Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) i l’espanyol Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24). Durant els entrenaments lliures previs a la classificació Marc Márquez ja va avisar de les seues intencions a l’ésser el clar dominador en aquestes condicions i des del primer fins l’últim minut.

En les mateixes condicions que aquesta tanda lliure d’entrenaments va començar la primera classificació de MotoGP, la que havia de concedir les dos últimes plaça per passar a la segona classificació i en la qual el primer referent clar va ser el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16).

L’espanyol Dani Pedrosa, precisament el provador de KTM, va ser qui més es va atansar al sud-africà, a escassament 73 mil·lèsimes de segon i amb encara mitja sessió per davant, un temps en què la pista s’anava assecant a poc a poc amb el pas de les motos en no continuar plovent. En aquells moments finals 'va saltar a la palestra' el portuguès Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), especialista en aquest tipus de condicions, que es va situar líder i molt a prop d’ells un altre gran especialista en aquests instants de dubte per l’aigua, l’australià Jack Miller (KTM RC 16).

L’italià Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) va ser el següent líder (1:47.887) i ja ningú no li va poder batre, sent qui més es va atansar a ell, a tot just 62 mil·lèsimes de segon, el sud-africà Binder.

L’italià Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) va ser la següent referència, però va durar poc ja que després d’ell va travessar la recta de meta Marc Márquez per aconseguir un 1:46.773 que li donava la 'pole position’ i gairebé uns instants després, en la corba u, no salvava de manera espectacular una caiguda que li va deixar sense opcions de millorar, encara que ja no va fer falta.

