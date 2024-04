Derrota clara del Mollerussa a l'Escala

detail.info.publicated Dani Tejedor detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va caure per un contundent 3-0 en la visita a l’Escala, en un duel en el qual el conjunt de Jordi Cortés es va veure superat en gran part del partit i va veure frenada la ratxa d’imbatibilitat de cinc jornades sense rebre un sol gol.

El xoc va començar amb una pressió alta del Mollerussa que li va proporcionar dos bones oportunitats tot just començar, una va acabar amb un tret des de la frontal de Lamine, i l’altra, amb una arribada de Sidibé a línia de fons que no va trobar rematador. A partir d’allà, l’Escala es va fer amo i senyor de la pilota i l’equip local va anar creixent en domini i verticalitat. La internades per les bandes obligaven el Mollerussa a recular molt cap a la seua àrea i a concedir als locals constantment la possessió. En el minut 23 va arribar la primera clara per als gironins en una centrada de Josu que Xumetra, amb el cap, va enviar al travesser de Buetas. Les arribades se succeïen però no encertaven els locals, sent la més clara abans del gol la de Pimentel, que va creuar en excés en el mà a mà davant de Buetas.En el minut 43 es va produir l’acció que trencaria el matx, la combinació entre Pimentel i Xumetra deixava sol davant de la porteria el segon, parava Buetas el bon xut del davanter però amb la desgràcia que la pilota li queia a Pimentel que a plaer empenyia la pilota a la xarxa. Era l’1-0 just abans del descans quan semblava que el Mollerussa aconseguiria aguantar.A la segona meitat, el guió va ser el mateix malgrat que el Mollerussa, a través de la pilota aturada, va intentar ficar-se en el partit. L’Escala feia molt mal en els espais i va tenir diverses ocasions per sentenciar a les botes de Xumetra o Ibuki tot just començar la segona part. Ja al 56 i el 67, Josu encertava amb la xarxa. El primer del seu compte, al recollir un rebuig de Buetas després d’un mà a mà amb Xumetra, i el segon amb un tret ras des de la frontal de l’àrea arran d’un servei de cantonada assajat.El Mollerussa, ja amb el 3-0, va intentar reaccionar però tan sols va tenir una ocasió clara en què Sempé va xutar creuat i va obligar Isaac a esforçar-se per parar-la. Amb el 3-0 definitiu, el Mollerussa afronta el segon partit intersetmanal consecutiu contra el Vilafranca.

Cortés: “No hem aconseguit entrar en el partit”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, va afirmar a l’acabar el matx que “no hem entrat al partit en cap moment. Ens ha costat adaptar-nos a la superfície i a l’exigència del duel i pot ser que se’ns hagi fet llarga la setmana”. A més, va assegurar que en la preparació de l’encontre, el partit de la Rapitenca entre setmana els va passar factura. “Hem arribat més mal preparats pel matx contra la Rapitenca i a sobre ells estan en un gran moment, han estat superiors i cal felicitar-los”.L’entrenador lleidatà va reconèixer que el gol de Pimentel abans del descans els va fer molt mal. “Si haguéssim arribat amb el zero a zero al descans un altre gall hauria cantat, però no hem estat capaços. Hem hagut d’apujar línies i han aprofitat els contraatacs”.El Mollerussa conclou així una setmana amb tres enfrontaments en sis dies i vuit-cents quilòmetres de viatge. La valoració, segons Cortés, és positiva. “Hem de fer una valoració bona de la setmana. És cert que avui han estat millors, però cal pensar en el duel de dimecres davant del Vilafranca per tancar la salvació. Són jugadors no acostumats a jugar entre setmana, hem fet rotacions pensant que seria positiu donar descansos”. I va afegir: “Volem salvar-nos ja per treballar en el futur.”