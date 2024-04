Pole un any després

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) ha tornat a la pole position més d’un any després de l’última vegada, al ser el més ràpid en la classificació oficial per al Gran Premi d’Espanya de MotoGP al circuit Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, si bé en la prova esprint de la tarda no va poder completar un doblet al caure faltant cinc voltes i quan liderava la carrera. Marc va ser el més ràpid en una qualificació l’any passat, el 25 de març del 2023 en el Gran Premi de Portugal a Portimao, i ja és la noranta-tresena (el seu dorsal habitual, 93) pole position de la seua carrera esportiva, amb 14 en 125 cc, 14 en Moto2 i 65 en MotoGP.

Durant els entrenaments lliures previs a la classificació Marc Márquez ja va avisar de les seues intencions al ser el clar dominador en aquestes condicions i des del primer fins a l’últim minut. Una vegada que va començar la segona classificació, el pilot de Cervera no va deixar lloc per al dubte i, de seguida, es va posar al capdavant de la taula amb 1:48.016, amb mig segon d’avantatge sobre Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) i la pista eixugant-se gradualment i exhibint un petit carril sec en algunes zones. Binder i Morbidelli van intentar desbancar sense èxit el lleidatà, que va acabar marcant un 1:46.773, encara que no va estar exempt d’un ensurt en el revolt u, on va salvar de manera espectacular una caiguda. El seu germà Àlex, que sortirà sisè, es va quedar a més d’un segon.En la prova esprint de la tarda Marc Márquez no va poder fer valer la pole i va ser superat a la sortida per Binder i Jorge Martín, que aviat va passar a liderar la cursa i va arribar a agafar 1.2 segons sobre Àlex Márquez i poc més respecte a Marc, que no va tardar a avançar el seu germà per intentar caçar l’escapat, que a vuit voltes del final la va rebaixar a vuit dècimes de segon. El lleidatà va apretar i va aprofitar una colada del madrileny per situar-se líder per primera vegada. Va intentar obrir un buit, però va cometre un error i va caure en el revolt nou durant la novena volta, la mateixa en la qual en un altre punt del circuit se’n van anar a terra el seu germà, Binder i Bastianini i, una volta més tard, també Maverick Viñales.Martín va recuperar així el liderat de la carrera esprint per augmentar el seu avantatge en la classificació provisional del Mundial, amb un Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) que es va trobar amb la segona posició, davant del francès Fabio Quartararo i del pilot provador de KTM, Dani Pedrosa, mentre Marc recuperava posicions i va acabar setè.